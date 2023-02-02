Распутство, пьянство, дезертирство — NYT о крахе ЧВК «Моцарт» на Украине

Американская ЧВК «Моцарт» «потерпела крах» из-за финансовых нарушений, пьянства сотрудников и разногласий между руководителями группы, пишет обозреватель The New York Times Джеффри Геттлман. По словам журналиста, компания столкнулась «с дезертирством, распрями, взломом штаб-квартиры и судебным иском». Многие из её сотрудников признались, что боролись с психическими расстройствами и регулярно посещали киевские стриптиз-клубы и бары, а также искали связи на сайтах онлайн-знакомств.

Эндрю Милберн, полковник морской пехоты США в отставке и основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», «стоял в прохладной комнате для совещаний на втором этаже жилого дома в Киеве». Он собирался сообщить плохую новость. Перед ним сидело несколько мужчин, приехавших на Украину на свои собственные деньги, чтобы работать на него. «Парни, я расстроен, — сказал он. — Группа «Моцарт» мертва». Мужчины уставились на него с каменными лицами. Один спросил, направляясь к двери: «Что мне делать со своим шлемом?» — пишет обозреватель The New York Times Джеффри Геттлман.

Группа «Моцарт», одна из самых известных частных американских военных организаций на Украине, «потерпела крах под гнётом обвинений, начиная от финансовых нарушений и заканчивая ошибочными суждениями под воздействием алкоголя».

«Сотни, если не тысячи иностранных ветеранов и добровольцев прошли через Украину», — утверждает Геттлман. Многие из них, в том числе Милберн и его группа, — люди с тяжёлым характером, вся «взрослая жизнь которых была пропитана насилием», одиночки, пытающиеся работать вместе «в очень опасной среде без особой структуры или правил».

По словам обозревателя, поначалу ЧВК «Моцарт» «процветала, обучая украинские войска, спасая мирных жителей с линии фронта и собирая пожертвования на сумму более миллиона долларов для финансирования всего этого»*. Но потом «деньги стали заканчиваться».

После нескольких месяцев борьбы за своё дальнейшее существования ЧВК «Моцарт» «столкнулась с дезертирством, распрями, взломом штаб-квартиры и судебным иском, поданным финансовым директором компании Эндрю Бейном с требованием уволить командующего «Моцартом» Эндрю Милбёрна». Иск представляет собой целый перечень мелких и серьёзных обвинений.

Среди прочего Милбёрна обвиняют в том, что он «делал уничижительные комментарии в адрес руководства Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения», позволял своей «собаке мочиться в арендованной квартире», «растрачивал средства компании» и совершал другие финансовые правонарушения.

«Я буду первым, кто признает, что у меня есть недостатки», — заявил Милбёрн в интервью изданию. Он признался, что был пьян, когда делал комментарии в адрес руководства Украины. «Мы все такие», — отметил он. Однако он опроверг более серьёзные обвинения в финансовых нарушениях, назвав их «совершенно нелепыми».

Когда Милбёрн прибыл на Украину в начале марта прошлого года, Киев, «казалось, находился на краю пропасти». «Российские войска прорывались из пригородов, а Украина спешно отправляла на фронт тысячи неопытных солдат», — утверждает обозреватель.

Именно тогда 59-летний Эндрю Милбёрн через общего друга познакомился с 58-летним Эндрю Бейном. Бейн, также полковник морской пехоты США в отставке, более 30 лет работал в сфере СМИ и маркетинга на Украине. Они верили в то, что вдвоём смогут «сделать всё возможное, чтобы помочь Украине победить».

Милбёрн, участвовавший во всех войнах США за последние три десятилетия от Сомали до Ирака, обладал как боевым опытом, так и контактами. У Бейна была организация. В течение восьми лет с 2014 года он руководил «Фондом за свободу Украины» — «благотворительной организацией, которая собирала пожертвования для покупки снаряжения для украинских военных». Вдвоём они основали ЧВК «Моцарт». Её наименование обыгрывает название российской ЧВК «Вагнер», использующей имя другого известного композитора. Они также вели подкаст под названием «Два морских пехотинца в Киеве».

Однако у них были очень разные характеры. Милбёрн любит находиться в центре внимания, он общителен и, по его собственному признанию, очень вспыльчив. Бейн, изучавший классику в Йельском университете, более «сдержан и рассудителен». По словам обоих, разногласия между ними появились с самого начала.

Поскольку украинские военные «отчаянно нуждались во всевозможной поддержке Запада», «Моцарт» быстро расширился «с горстки ветеранов боевых действий более чем до 50 сотрудников из 10 стран». Они специализировались на эвакуации гражданских лиц, оказавшихся на линии фронта, и усиленной подготовке украинских военнослужащих.

По мере того как весна переходила в лето, всё больше украинских воинских частей обращались к ЧВК «Моцарт» за помощью в подготовке. Но украинцы не могли заплатить за это, поэтому компания зависела от небольшого числа постоянных спонсоров, включая группу финансистов с Восточного побережья США с еврейско-украинскими корнями и техасского магната.

Все участники ЧВК утверждали, что обычное начисление заработной платы стало для них стрессом. Несколько сотрудников сказали, что в системе поступления средств в организацию, которую курировал Бейн, отсутствовала прозрачность. На что Бейн отвечал, что он не сделал «абсолютно ничего плохого и предоставлял финансовую информацию всякий раз, когда её запрашивали, что случалось редко».

Вдобавок ко всему людьми, которых наняла ЧВК «Моцарт», «было не так-то просто управлять». «Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с посттравматическим стрессовым расстройством и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — пишет журналист.

«Было много ругательств, много распутства, много вещей, которые не хотелось бы оглашать», — отметил один из командиров, Роб.

В сентябре они потеряли важный источник финансирования. Благотворительная организация Allied Extract решила использовать менее дорогие украинские команды для спасения мирных жителей. К ноябрю нехватка денег у «Моцарта» достигла таких масштабов, что Милбёрн и Бейн отказались от своей зарплаты в несколько сотен долларов в день.

Бейн, которому принадлежал 51% компании, попросил Милбёрна, которому принадлежали остальные 49%, заплатить ему $5 млн, чтобы полностью выкупить компанию, однако Милбёрн отказался, указав, что не знает, где взять такую сумму. Вскоре эти двое «перестали разговаривать», пишет журналист.

11 декабря, в воскресенье утром, Милбёрн и пара сотрудников отправились в штаб-квартиру компании в Киеве, расположенную в здании, принадлежащем Бейну, чтобы забрать зимние куртки, бронежилеты и кое-какие личные вещи, запертые в кладовой. Когда охранник отказался впустить их, один из людей Милбёрна прижал его к стене. Затем Милбёрн вышиб дверь ногой. Позже он сказал, что им нужно было «снаряжение для миссий в Донбассе».

Вскоре после этого видеоролик, в котором Милбёрн оскорбляет руководство Украины, широко распространился в социальных сетях. «Так получилось, что у меня к сумке привязан флаг Украины, но я не говорю: «Боже мой, Украина такая потрясающая». Я понимаю, что Украиной управляет множество облажавшихся людей», — говорит Милбёрн.

Как только Бейн подал иск 10 января, в социальных сетях разразилась «междоусобная война». Бейн опубликовал обвинения на странице «Моцарта» в Facebook**, а Милбёрн отпустил «неприятные комментарии» в адрес Бейна на странице «Моцарта» в LinkedIn.

«Это было похоже на бытовой спор», — подчеркнул один из командиров.

«Но более чем из полудюжины сотрудников, опрошенных для этой статьи, все выразили сочувствие Милбёрну. Даже после заключительной встречи во вторник несколько человек сказали, что он был вдохновляющим лидером и они ждали, сможет ли он собрать средства, чтобы вернуть их к работе», — пишет обозреватель.

Милбёрн арендовал новый офис в Киеве. Он говорит, что «полон решимости возродить эту операцию». «Я мечтаю вернуться в Донбасс, — рассказал он. — Когда ты там и тебе страшно, всё остальное уходит в тень. Ты не думаешь о деньгах. Ты не думаешь о своей репутации».

«Однако он не вернётся на фронт в ближайшее время. Одетый в серую толстовку, чёрные спортивные штаны и кроссовки, он часами сидит перед своим ноутбуком. Он разведывает возможности для создания нового бизнеса, например запуска учебных курсов для работы во враждебной среде. Он пишет электронные письма спонсорам. И разговаривает со своими адвокатами», — подытоживает Геттлман в статье для The New York Times.

* Комментарий ИноТВ: «Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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