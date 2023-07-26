Макгрегор: США продолжают отчаянно накачивать Украину оружием и отказываться от мирных переговоров

«Никакого тупика не будет, война проиграна», — заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью Redacted он объяснил, почему патовая ситуация невозможна, как Путин до последнего старался избежать конфликта и нужно ли США продолжать поставки оружия на Украину.

За последние пару дней появился ряд сообщений о том, что американское оружие, поступающее на Украину, в подавляющем большинстве случаев попадает на чёрный рынок. Администрация Байдена (хотелось бы мне в это верить) должна остановиться, но, похоже, они по-прежнему хотят делать поставки, отправлять, в качестве исключения, кассетные боеприпасы, которые в эти выходные обрушивались на журналистов, убивая их. Один журналист рассказал мне, что ему с чудом удалось увернуться. Его друг был убит залпом этих самых кассетных боеприпасов Украиной. А поставляются они Соединёнными Штатами, не сомневайтесь в этом. И мы продолжаем отправлять это всё туда, в эту мясорубку. С какой целью?



И вот сегодня утром в The Wall Street Journal появился заголовок: «Из-за отсутствия оружия и подготовки Украина рискует зайти в тупик в борьбе с Россией». Рискует зайти в тупик? Да, у них ведь не хватает оружия. Что вы думаете по этому поводу? Как вы думаете, действительно ли администрация Байдена собирается сойти с дистанции или они намереваются продолжать сбрасывать в этот сток всё больше оружия?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, тупиковой ситуации не будет, это точно, потому что украинцы проигрывают, а русские наступают. И русские могут дойти до самой реки (Днепр. — ИноТВ), а если понадобится, то и переправиться через неё.



Их мобилизация, кстати, продолжается очень уверенными темпами. Это не освещается публично, но всё больше и больше мужчин в различных университетах, в различных технических институтах, в местах, где они обычно работают, пропадают и затем появляются в форме. Таким образом, армия продолжает расти. Сейчас численность армии составляет около 750 тысяч человек, из них около 300 тысяч — резервисты, а целевая численность — 1,2 миллиона человек до конца этого года. Россия с каждым днём становится всё мощнее и мощнее. Так что никакого тупика не будет, война проиграна.



Будем ли мы продолжать посылать помощь? Я думаю, что в какой-то момент поставки будут приостановлены. Но никто не хочет сказать: «Боже, кажется, мы ошибались, Моррис, Россия не была слабой, как мы думали. Думаю, это не так. Они не некомпетентные, они не глупые».



И есть ещё один вопрос, который напрашивается сам собой: почему прошло столько времени, прежде чем русские наконец перешли в наступление? Что ж, Путин всегда был крайне аккуратен с любыми действиями, которые могли бы привести к конфронтации между США и Россией. Он этого не хочет. Он не хочет конфронтации с НАТО, но он знает, что в конечном итоге всё к этому и идёт. Это последнее, чего он хочет. Он всегда хотел сесть за стол переговоров, прийти к какому-то решению и вернуться к нормальной жизни. Это мы с нашими приятелями в Лондоне постоянно твердим, что никаких переговоров быть не может.



Что ж, если нет решения путём переговоров, то надо просто продолжать идти на Запад — вот ответ России. А люди говорят: «Да этого не может быть». Что значит «не может»? Что их остановит? В том-то и дело. Ничего. И если мы решим шепнуть полякам: мол, добро, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдёт? Я думаю, что Львов легко сравняют с землёй, а войска, которые попытаются встать на пути, если они не будут сильно защищены системами противовоздушной и противоракетной обороны, будут разнесены в пух и прах.



Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.