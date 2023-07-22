Макгрегор: затягивание конфликта оставит от Украины государство-обрубок

Продолжение вооружённого противостояния с Москвой будет иметь для Киева катастрофические последствия. С таким предупреждением в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Запад должен пойти на уступки, чтобы обеспечить прекращения огня. В противном случае территория Украины сократится настолько, что от страны практически ничего не останется.

Прекратится ли эта опосредованная война, если Запад перестанет присылать деньги и технику (Украине. — ИноТВ)? Как вы думаете, приведёт ли это к прекращению конфликта?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Украинцы проиграют. Они в любом случае проигрывают, но проиграют с катастрофическим результатом.

Я думаю, покончить с этим нужно следующим образом. Прежде всего, необходимо прекратить огонь и начать переговоры. Но этого невозможно добиться, если не прийти к согласию по трём пунктам. Во-первых, мы должны признать, что любое государство, возникшее в результате этой катастрофы, будет нейтральным.

Меня поражает, что на Западе так активно этому (нейтральному статусу Украины. — ИноТВ) сопротивляются. Потому что, когда я служил в 1998-99 годах, у нас ходила шутка: «Какова роль Украины в Европе? Удерживать русские войска на расстоянии 500 миль к востоку».

Другими словами, оставьте Украину в покое. Она выполняет свою работу. Если её не трогать, то она представляет собой большое бескрайнее пространство, где нет российских войск. Я имею в виду, что это (блоковый статус Украины. — ИноТВ) не имеет никакого смысла.

Второй момент: в случае достижении согласия о нейтралитете необходимо немедленно приостановить поставки (ВСУ. — ИноТВ) какой-либо помощи. А потом нужно вывести весь персонал НАТО с Украины. Если все эти три пункта будут выполнены, то русские сядут за стол переговоров.

Но имейте в виду, когда дело доходит до территориальных договоренностей, то русские не станут отказываться от территории, которая досталась им с таким огромным трудом. Поэтому придётся реалистично смотреть на то, что останется от Украины.

Если выполнить всё это сегодня, то Украина будет собой ещё что-то представлять. Но если мы сейчас ничего не предпримем, Украина просто продолжит сокращаться до такой степени, что от неё почти ничего не останется. Она станет тем, что люди называют украинским государством-обрубком.

Дата публикации 20 июля 2023 года.