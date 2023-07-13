Дуглас Макгрегор: Украина стала айсбергом для натовского «Титаника»

Американские власти лезут из кожи вон, чтобы сохранить слабый и разваливающийся Североатлантический альянс, но их попытки обречены на провал, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. На взгляд эксперта, западный военный блок напоминает тонущий корабль, но Вашингтон старательно делает вид, что с организацией всё в порядке, и именно поэтому пытается втянуть в неё Швецию.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: И, разумеется, у нас есть Байден, который отчаянно пытается расширить немощный и разваливающийся альянс НАТО, включив в него Швецию, что для шведов не имеет никакого смысла. Я не понимаю, почему они хотят присоединиться к тонущему кораблю, но фактически именно этим они и занимаются. Они вступают на корабль, который идёт на дно.

НАТО — это аналог «Титаника». Он уже столкнулся с айсбергом под названием Украина. Но мы делаем всё возможное, чтобы создать видимость, что ничего не произошло. Для этого Швецию тянут (в НАТО. — ИноТВ). К Турции, которой ранее не давали истребители F-16, обращаются и вдруг сообщают, что она сможет их получить, если поддержит вступление Швеции в альянс. Если вы израильтянин, то сейчас смотрите на передачу более дорогих технологий в руки мистера Эрдогана, который явно не является вашим другом, и задаётесь вопросом, к чему это приведёт в будущем.

Так что, похоже, мы из кожи вон лезем, чтобы попытаться спасти эту штуку (НАТО. — ИноТВ). Нам это не удастся. Простого решения не существует. На Украине фактически всё кончено. Но вопрос в том, что мы подразумеваем под «кончено»? Означает ли это решение путём переговоров? Мы сказали: «Нет». Означает ли это войну (России с альянсом. — ИноТВ). Мы сказали: «Нет, мы действительно не хотим войны». Но мы собираемся передать украинцам крылатые ракеты, которые могут поразить Россию, и мы собираемся продолжать помогать им другими способами.

Русские расслабленно сидят и говорят: «Что ж». Инфляция в России составляет около двух процентов, российская экономика сейчас растёт на два процента. Это бесконечно лучше, чем ситуация где-либо в Западной Европе.

Русских вполне устраивает состояние их экономики. Они ведут бизнес с Китаем и десятками других стран, включая Индию. Они не испытывают каких-либо серьёзных экономических проблем. Наоборот, у них всё хорошо, и сейчас они обсуждают новую валюту, которая появится и будет привязана к золоту.

И, конечно же, для тех из нас, кто живёт в мире необеспеченных валют, золото — это как чеснок для вампира. Мы не хотим этого. Это последнее, что нам нужно, потому что золото — это настоящие деньги, как любил говорить Алистер Маклеод, без каких-либо «если», «и» или «но».

И мы думаем, что к России, Индии, Китаю, Бразилии и ЮАР уже присоединяются 40 стран. Затем к ним могут прибавиться ещё 40. Очень скоро (вне БРИКС. — ИноТВ) останутся только Соединённые Штаты или Северная Америка с Канадой и Европой. И сколько людей в Европе собираются сидеть сложа руки и ждать, пока валюта, привязанная к золоту, сокрушит их? Мы не знаем.

Но вопрос в том, может ли всё это привести к крупной войне между Соединёнными Штатами и Россией? Ответ: да, может. Потому что мы не контролируем, что будет происходить внутри НАТО. Как мы собираемся остановить поляков и литовцев от глупостей (от отправки войск на запад Украины. — ИноТВ)? Как мы собираемся контролировать то, что делает Зеленский с британскими и французскими крылатыми ракетами? Ответ: никак.

Мы не контролируем эти процессы и при этом сталкиваемся с собственным набором проблем дома. Мы наблюдаем беспорядки во Франции. Нидерландское правительство только что развалилось. Болгары сказали, что будут соблюдать нейтралитет при любых обстоятельствах. Венгрия не поддерживает это дело с Украиной. Можно продолжать этот список до бесконечности.

И у нас бессчётное количество проблем. Граница открыта, нелегальная иммиграция, торговля людьми продолжают расти ужасающими темпами. Я имею в виду, то, с чем мы сталкиваемся на родине, — это катастрофа. Но происходящее не осознаётся, и вдобавок мы активно следуем за этим немощным 80-летним человеком, который с трудом находит выход со сцены.

Так кто на самом деле правит страной? Я не думаю, что это президент Байден. Кто управляет правительством? Это возвращает нас к вопросу о том, кто на самом деле контролирует всё в Вашингтоне и Соединённых Штатах. На мой взгляд, речь идёт об объединении богатых олигархов, крупных спонсоров левого движения, Уолл-Стрит. Но очевидно, что у американского народа нет особого влияния на то, что происходит.

И вам известно не хуже меня, если вы посмотрите корпоративные СМИ, то не увидите там ни единого упоминания о возможности реального конфликта с Россией. Людям продолжают (внушать. — ИноТВ) каждый день: «Не волнуйтесь. Фондовый рынок ещё не рухнул. Экономика чувствует себя плохо, но идёт на поправку». Это не так.

Всё это напоминает заявление Буша (после терактов 11 сентября. — ИноТВ): «Идите в торговый центр и делайте покупки». Я думаю, что подобный сигнал исходит из Вашингтона. И, на мой взгляд, это очень опасно, потому что мы гораздо ближе к угрозе войны с Россией, чем когда-либо за последние десятилетия.

Дата публикации 13 июля 2023 года.