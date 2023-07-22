Redacted: поразительное решение — сенат США отказался считать Конституцию важнее договора НАТО

Американские сенаторы проголосовали против поправки к Закону об оборонном бюджете, которую предложил их коллега Рэнд Пол. Политик хотел внести ясность относительно того, что 5-я статья устава Североатлантического альянса, рассматривающая нападение на одного члена альянса как нападение на всех, не должна заменять конституционного требования, согласно которому решение о вступлении Америки в конфликт принимает конгресс, сообщает Redacted.

Какой документ в Соединённых Штатах Америки является самым важным? Если ваш ответ «Конституция США», то, к сожалению, вы больше не правы. Простите, но вы больше не правы.

Конституцию США потеснили в пользу другого документа — Североатлантического договора. Вот именно: документа, в рамках которого действует НАТО, руководящий орган глобалистов по распространению войны по всему миру. Именно это поддерживает данный документ.

Этот поразительный шаг не получил никакого внимания корпоративных СМИ. Я не видел, чтобы кто-либо из них вообще освещали эту историю. Ни крупные газеты, ни ведущие новостные каналы, никто. Итак, этот сногсшибательный шаг заключается в том, что американский сенат не поддержал поправку — простую поправку, — к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2024 год, то есть об оборонном бюджете.

Простая поправка. В чём она заключалась? Вот как в своём твите охарактеризовал её сенатор Рэнд Пол, выступившим с этим предложением: «Сегодня я предложил поправку к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, которая разъясняла бы, что 5-я статья договора НАТО не заменяет собой Конституцию».

Иными словами, то, что Конституция важнее, чем договор НАТО. Вот и всё. Она (поправка. — ИноТВ) просто бы уточняла и подтверждала наше понимание о том, какое место в этой иерархии занимает Конституция.

Вот сама поправка сенатора Рэнда Пола, в которой выражается потрясение о том, что США отдали суверенитет НАТО. Вот её текст: «Конгресс считает, что 5-я статья Североатлантического договора не заменяет конституционного требования о том, что конгресс должен объявить войну до того, как Соединённые Штаты в неё вступят».

Вот и всё. Очень просто. Конгресс, а не НАТО, имеет право решать, что происходит с Соединёнными Штатами, когда мы объявляем или не объявляем войну. Всё просто.

Во время дебатов сенатор Майк Ли вышел из здания, чтобы опубликовать сообщение в социальных сетях, поскольку не мог поверить в то, что происходит. На его глазах все эти люди — сенаторы, в том числе члены его собственной Республиканской партии — проголосовали против этой поправки. Сам он поддержал её, и вот что он заявил посреди голосования. Давайте посмотрим.

МАЙК ЛИ, сенатор от штата Юта: Итак, сейчас произошло кое-что действительно странное и весьма тревожное. Мы обсуждаем проект Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который ежегодно проходит через конгресс и в котором расставляются приоритеты обороны.

Мой друг и коллега сенатор Рэнд Пол от Кентукки внёс в этот законопроект поправку номер 222. И это простая поправка. Она содержит всего одно предложение: «Конгресс считает, что 5-я статья договора НАТО не заменяет конституционного требования о том, что конгресс должен объявить войну до того, как Соединённые Штаты вступят в неё».

Послушайте. Этого уже требует Конституция. Так что речь идёт об элементарном вопросе, и большинство моих коллег проголосовали против (поправки Пола. — ИноТВ). В последний раз, когда я проверял результаты, ни один демократ и только 16 республиканцев поддержали её.

Это меня по-настоящему удивило, потому что Конституция очень ясно даёт понять в статье 1 разделе 8, что для объявления войны необходимо получить одобрение конгресса. Президент не может принимать решение по этому вопросу самостоятельно, и мы, разумеется, не хотим, чтобы договор (НАТО. — ИноТВ) принимал решение за нас и втягивал нас в войну.

Дата публикации 21 июля 2023 года.