Польский эксперт: Киеву ещё нужно убедить США, что он нужен НАТО

Саммит НАТО не предоставил Киеву никаких конкретных сроков в плане перспективы членства в альянсе, а лишь двусторонние обещания поддержки. Такая сдержанность объясняется среди прочего опасениями прямого конфликта с Россией, уверен эксперт Польского института международных дел Войцех Лоренц. На портале Biznes Alert он призывает Киев и его союзников не сдаваться и убедить США и Германию в том, что двусторонняя поддержка в итоге окажется дороже и рискованней, нежели полные гарантии со стороны НАТО.

Украина решила использовать саммит НАТО для оказания давления на альянс, чтобы тот её пригласил стать членом НАТО, несмотря на то, что шансы добиться этого были невелики. В итоге достижение компромисса стало серьёзной проблемой, и, чтобы избежать открытого спора на саммите, новая декларация НАТО была согласована в последнюю минуту и ​​без предварительных консультаций с приглашённым на саммит президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет на портале Biznes Alert эксперт Польского института международных дел Войцех Лоренц.

В результате страны «Большой семёрки» договорились о долгосрочной поддержке безопасности украинского государства на двусторонней основе и приняли решения по укреплению Украины в плане защиты и сдерживания России. Они объявили о начале переговоров с Киевом и пообещали долгосрочную военную поддержку и возможность её увеличения в случае обострения конфликта, добавляет он.

В статье аналитик также напоминает, что украинский конфликт создал новую политическую ситуацию, в результате которой 90% украинских граждан выступают за членство их страны в НАТО. Более того, изменилось отношение к расширению альянса за счёт Украины и среди некоторых членов НАТО, особенно Франции и Италии. И хотя на сегодняшний день примерно 20 из 31 члена альянса готовы дать на это своё согласие, администрация Байдена не приняла в этом плане никакого стратегического решения с целью убеждения конгресса и скептически настроенных союзников по НАТО. Осторожность в этом плане проявляет и Германия.

Автор обращает внимание и на то, что принятая декларация НАТО не соответствует ожиданиям украинского правительства, которое опасается, что вопрос о членстве станет предметом обсуждения на возможных переговорах между западными державами и Россией о прекращении конфликта. Если бы НАТО пригласило Украину, указав конкретную дату, то это было бы для всех слишком рискованно. В таком случае альянс был бы, возможно, вынужден принять Украину до окончания конфликта и тем самым привёл бы к прямому противостоянию с Россией. Альянс опасался и того, что конкретная временная перспектива побудила бы Россию затянуть конфликт и помешать проведению мирных переговоров.

Войцех Лоренц указывает на то, что из-за опасений по поводу вовлечения Североатлантического альянса в конфликт с Россией укрепление обороноспособности Украины в рамках НАТО по-прежнему будет ограничиваться поддержкой реформ и отправкой обмундирования, топлива, продовольственных пайков и медицинской помощи. В свою очередь, поставки техники и вооружений по-прежнему будут осуществляться лишь на двусторонней основе и координироваться в рамках созданной США контактной группы по вопросам предоставления военной помощи Украине, которая объединяет около 50 стран. Своей постоянной поддержкой в адрес Киева они хотят убедить Россию в том, что конфликт на истощение не будет ей выгоден, однако у стран — членов НАТО и G7 уже появились проблемы с увеличением производства техники и вооружений, что может подорвать доверие к такого рода заявлениям.

«Российская операция на Украине также продемонстрировала, что Россия стремится полностью подчинить себе Украину, а отсутствие консенсуса по расширению НАТО она рассматривает как слабость и стимул к военной агрессии», — подчёркивает автор.

Более того, по его мнению, отсутствие решений, которые указывали бы на готовность принять Украину после окончания конфликта, Москва может принять за свидетельство эффективности её угроз, в том числе ядерных, в отношении НАТО. «Двусторонние обещания помощи Украине, не предусматривающие возможности ввода войск, чреваты тем, что Россия попытается их проверить, чтобы подорвать доверие к США и в результате ослабить НАТО. Следовательно, этих обязательств также может быть недостаточно, чтобы предоставить Украине необходимое чувство безопасности, побудить миллионы беженцев вернуться, а частные компании инвестировать в восстановление Украины и довести дело до её членства в ЕС», — перечисляет он.

Именно поэтому, по мнению польского эксперта, главная задача для Украины и стран, поддерживающих её членство в НАТО, будет состоять в том, чтобы убедить лидеров в США и Германии принять стратегическое решение о расширении НАТО. Возможно, администрация Байдена медлит с этим из-за отсутствия консенсуса среди европейских союзников. Германия, в свою очередь, указывает на отсутствие лидерства со стороны США. «Надо привести им доводы, что, пока Россия не изменит свои стратегические цели и общественно-политический строй, её цель по-прежнему будет состоять в том, чтобы подчинить себе Украину или разрушить её государственность. В такой ситуации двусторонние обещания помощи будут гораздо более дорогостоящими и рискованными, нежели распространение на неё полных гарантий безопасности НАТО, которые эффективно сдерживают Россию», — объясняет эксперт.

Одновременно Войцех Лоренц призывает Киев пока что использовать новые механизмы НАТО и двусторонних отношений для проведения необходимых реформ. Таким образом Украина сможет увеличить шансы на то, что США до начала саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году более чётко сформулируют свою позицию. «Это будет очень важно с учётом президентских выборов в США в ноябре 2024 года и перспективы победы кандидата от Республиканской партии, нежелание которого оказывать помощь Украине лишь растёт», — резюмирует он.