Guardian: «как бедняк на пиру» — на саммите НАТО Зеленскому пришлось смотреть, как все хвалят Эрдогана

Президент Украины надеялся, что на саммите НАТО прояснится план по вступлению его страны в альянс, но вместо этого ему пришлось смотреть, как все хвалят лидера Турции за согласие принять Швецию, пишет The Guardian. При этом, по мнению редколлегии издания, поведение Турции вовсе не означает, что безопасность в НАТО укрепится. Поэтому журналисты делают вывод, что саммит провалился.

«Владимиру Зеленскому пришлось сделать храброе лицо после того, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес резко обвинил его в неблагодарности, но саммит НАТО на прошлой неделе стал разочарованием для президента Украины и его страны», — пишет The Guardian в своей редакционной статье. Тот факт, что в НАТО снова не предоставили Украине чёткий график для вступления, в Кремле воспримут как неспособность обеспечить свои ставки, считают британские журналисты. И это, по их словам, Москва припомнит на переговорах.

Конечно, Украине пообещали продолжение военной помощи, но смех Зеленского в ответ на шутки Байдена авторам статьи показался натянутым. Тем более что и сам Байден не может быть уверен, что сдержит свои обещания. Если через полтора года его сменит кандидат от республиканцев, то подход может сильно измениться.

«Как бедняк на пиру, Зеленский был вынужден стать свидетелем волны самовосхвалений со стороны лидеров НАТО», — пишут авторы. Прежде всего она касалась решения Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на членство Швеции в НАТО. Приветствуя соглашение со Швецией как доказательство единства НАТО, Байден похвалил Эрдогана за «мужество, лидерство и дипломатию».

Но лидеры НАТО, похоже, поторопились, отмечают журналисты. Через несколько часов после своего заявления Эрдоган предупредил, что для вступления Швеции в НАТО потребуется одобрение турецких парламентариев, а это, возможно, будет длительный процесс. Тем не менее в парламенте доминируют сторонники Эрдогана, поэтому любые задержки будут по его воле, считают авторы статьи. Стало также ясно, что Анкара хочет негласную услугу за услугу: чтобы ей продали давно желанные американские истребители F-16.

Радость НАТО также была омрачена осознанием того, что уступчивость Эрдогана не означала разрыва с российским президентом Владимиром Путиным, «с которым он поддерживает дружеские отношения из прагматических соображений национальных и личных интересов». Турция не стала вводить санкции против России и, наоборот, расширила двустороннюю торговлю.

При этом Эрдоган заявил, что готов помочь Украине продолжить поставки зерна через Чёрное море и Турция продолжает продавать Киеву беспилотники. Но в то же время Россия остаётся главным поставщиком природного газа для Анкары. В этом году Турцию посетят около 6 млн россиян, как ожидается. «Учитывая его продолжающуюся двойную игру в отношении России, такого рода дополнительные торги в целом никак не способствуют ощутимому укреплению евро-атлантической безопасности», — делают вывод авторы статьи.

«Это разочаровывает, — пишет The Guardian, настаивая, что страны НАТО должны активнее помогать Украине. — Саммит в Вильнюсе провалился».