Fox News: на саммите НАТО Байден бормотал и путался, но в Белом доме это называют успехом

Выступление американского президента на встрече Североатлантического альянса в Вильнюсе сопровождалось нелепыми оговорками и досадными ошибками. Но это не помешало администрации Джо Байдена выставить его зарубежную поездку в качестве его внешнеполитического успеха, сообщает Fox News.

БРАЙАН КИЛМИД, соведущий Fox & Friends: Итак, президент США выступил на мировой арене. Он говорил и отдыхал, говорил и отдыхал. Он хотел…

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, соведущая Fox & Friends: Работал четыре дня подряд. Немного отдыхал.

БРАЙАН КИЛМИД: Работал. Ага, ходил на пляж. Вашему вниманию представлены, возможно, не самые выдающиеся моменты, которые президент пережил за последние четыре дня.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: Стыд и позор.

(Первый отрывок.)

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Владимир и я. Мы… я не должен быть настолько фамильярным. Мы с господином Зеленским обсудили, какие гарантии мы могли бы пока предоставить.

(Второй отрывок.)

ДЖО БАЙДЕН: Россия могла положить конец этому конфликту уже завтра, выведя войска с Украины, признав её международные границы и прекратив нападения на её… бесчеловечные нападения на Россию, то есть нападения на Украину со стороны России.

СТИВ ДУСИ, соведущий Fox & Friends: Да, то есть президент находился в центре внимания. Пару раз во время большого турне он забыл или перепутал имя человека, который управляет Украиной и которого он только что видел. А ещё он запутался, когда речь зашла о России и Украине.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: И Зеленскому пришлось помочь ему уйти со сцены. Но я думала, что накануне вечером он решил отдохнуть, чтобы хорошо выступить с этой речью.

БРАЙАН КИЛМИД: Точно.

СТИВ ДУСИ: Ага.

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ: У него получилось плохо.

СТИВ ДУСИ: Что ж, США сэкономили на торжественном ужине (лидеров НАТО. — ИноТВ). Нам не нужно было платить порядка 85 баксов за курицу.

БРАЙАН КИЛМИД: Между тем Россия ведёт себя довольно тихо. Они говорили, что ответят (на вступление в альянс. — ИноТВ) Швеции и Финляндии. «Мы изменим доктрину». «НАТО собирается продлить этот конфликт».

Неужели мы обойдём стороной тот факт, что они начали конфликт, ненужный конфликт? Они ввели войска и пытались захватить страну, потому что, по их словам, там были нацисты. Хотя шеф «Вагнера» Пригожин признал, что это неправда. Впрочем, всё равно никто не думал, что это правда.

И что касается боевых действий. Судя по всему, украинские силы продолжают контрнаступление на трёх отдельных участках фронта. Посмотрим, помогут ли вообще эти дальнобойные ракеты (обещанные ВСУ Францией и Британией. — ИноТВ).

Тем временем министр обороны России объявил, что группа «Вагнер» почти полностью сдала всё своё оружие, что, возможно, является хорошей новостью для России, а для Украины ещё лучше. Они были подразделением, которое украинцы боялись больше всего, и теперь их больше нет на поле боя. Так что это беспроигрышный исход и катастрофическое решение для России.

СТИВ ДУСИ: Что ж, сегодня утром я слушал радио, и Белый дом изображает поездку в Европу как гигантский внешнеполитический успех. По сути, они говорят, что она действительно показывает, что Джо Байден хорошо разбирается в международных делах. Он отправился туда, включил Швецию (в состав НАТО. — ИноТВ) и собирается включить Украину, как только закончится конфликт. Так что они очень довольны тем, как всё обернулось.

Дата публикации 13 июля 2023 года.