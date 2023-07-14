Interia Оригинал

Польский генерал: украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми — саммит НАТО не дал им никаких надежд

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На протяжении полугода НАТО кормило весь мир и прежде всего Киев иллюзиями того, что саммит в Вильнюсе станет историческим и тем самым положит конец украинскому конфликту, заявил генерал Вальдемар Скшипчак. Польский военный сожалеет о том, что в итоге кроме дальнейших поставок оружия альянс больше ничего не смог предложить Украине, тем самым обрекая её на медленную агонию, сообщает Interia.
Польский генерал: украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми — саммит НАТО не дал им никаких надежд
AP

«Украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми. Им многое обещали, но ничего не было сделано, что могло бы вселить надежду», — заявил польскому агентству печати генерал Вальдемар Скшипчак. Военный обратил внимание на то, что альянс почти полгода тешил Киев иллюзиями и обещал переломный саммит, а в результате ничего конкретного так и не предложил. Более того, НАТО не сделало никаких ясных заявлений в плане укрепления безопасности страны и тем самым победы Киева в украинском конфликте.

По его словам, у НАТО нет никакой новой идеи относительно действий в пользу Украины, кроме поддержки в виде боеприпасов, танков, пушек. В действительности альянс лишь подтвердил то, что он делал для Киева до сих пор. Однако, по мнению Скшипчака, такой подход не сулит никакого будущего для Украины, а лишь непрекращающийся вооружённый конфликт.  «…потому что у неё может быть миллион танков, миллион вооружений, сто миллионов боеприпасов, но у неё нет столько миллионов солдат, чтобы обслуживать всё это», — объясняет генерал.
 
Военный указывает на то, что, в то время как у России человеческие ресурсы по-прежнему большие, у Украины они становятся всё более ограниченными. НАТО подтвердило, что ничего не намерено делать, и тем самым отняло у украинцев надежду на то, что им кто-то поможет, и, по мнению польского генерала, речь вовсе не идёт о 5-й статье. 
 
«Мы должны будем и далее наблюдать за тем, как Украина истекает кровью на наших танках, с нашими боеприпасами, с нашими пушками?» — задаётся вопросом Скшипчак. Он обвиняет политиков в том, что своими решениями они лишь подтверждают, что не осознают серьёзности ситуации и того, что в один прекрасный день Украина сможет исчерпать все свои силы. То, что говорят политики, ничего не стоит, и неизвестно, сколько крови должна будет пролить Украина, чтобы они в итоге остались довольны. 
 
По его мнению, Запад и НАТО не оставляют Украине другого выхода, кроме как и далее сражаться. Он не в состоянии пообещать ей ничего другого и обрекает её на медленную агонию и истечение кровью. В то же время, по оценкам военного, к осени россияне восстановят большую часть своего потенциала — и роли поменяются, россияне начнут атаковать Украину. 
 
Более того, саммит в Вильнюсе генерал называет аналогией положения Польши в сентябре 1939 года, в начале Второй мировой войны. «Они чувствуют себя такими же одинокими, как и мы в 1939 году, когда Франция и Великобритания якобы объявили войну Германии и проводили так называемую странную войну. Украина, к сожалению, одинока», — констатировал Скшипчак.
 
В интервью он рассказал, что был убеждён в том, что НАТО предпримет определённые  политические действия, благодаря которым небо над Украиной будет безопасным, как и бассейн Чёрного моря, но этого так не и произошло.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Interia Польша Европа
теги
военная техника история НАТО Польша Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров