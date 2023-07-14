Польский генерал: украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми — саммит НАТО не дал им никаких надежд

На протяжении полугода НАТО кормило весь мир и прежде всего Киев иллюзиями того, что саммит в Вильнюсе станет историческим и тем самым положит конец украинскому конфликту, заявил генерал Вальдемар Скшипчак. Польский военный сожалеет о том, что в итоге кроме дальнейших поставок оружия альянс больше ничего не смог предложить Украине, тем самым обрекая её на медленную агонию, сообщает Interia.

«Украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми. Им многое обещали, но ничего не было сделано, что могло бы вселить надежду», — заявил польскому агентству печати генерал Вальдемар Скшипчак. Военный обратил внимание на то, что альянс почти полгода тешил Киев иллюзиями и обещал переломный саммит, а в результате ничего конкретного так и не предложил. Более того, НАТО не сделало никаких ясных заявлений в плане укрепления безопасности страны и тем самым победы Киева в украинском конфликте.

По его словам, у НАТО нет никакой новой идеи относительно действий в пользу Украины, кроме поддержки в виде боеприпасов, танков, пушек. В действительности альянс лишь подтвердил то, что он делал для Киева до сих пор. Однако, по мнению Скшипчака, такой подход не сулит никакого будущего для Украины, а лишь непрекращающийся вооружённый конфликт. «…потому что у неё может быть миллион танков, миллион вооружений, сто миллионов боеприпасов, но у неё нет столько миллионов солдат, чтобы обслуживать всё это», — объясняет генерал.

Военный указывает на то, что, в то время как у России человеческие ресурсы по-прежнему большие, у Украины они становятся всё более ограниченными. НАТО подтвердило, что ничего не намерено делать, и тем самым отняло у украинцев надежду на то, что им кто-то поможет, и, по мнению польского генерала, речь вовсе не идёт о 5-й статье.

«Мы должны будем и далее наблюдать за тем, как Украина истекает кровью на наших танках, с нашими боеприпасами, с нашими пушками?» — задаётся вопросом Скшипчак. Он обвиняет политиков в том, что своими решениями они лишь подтверждают, что не осознают серьёзности ситуации и того, что в один прекрасный день Украина сможет исчерпать все свои силы. То, что говорят политики, ничего не стоит, и неизвестно, сколько крови должна будет пролить Украина, чтобы они в итоге остались довольны.

По его мнению, Запад и НАТО не оставляют Украине другого выхода, кроме как и далее сражаться. Он не в состоянии пообещать ей ничего другого и обрекает её на медленную агонию и истечение кровью. В то же время, по оценкам военного, к осени россияне восстановят большую часть своего потенциала — и роли поменяются, россияне начнут атаковать Украину.

Более того, саммит в Вильнюсе генерал называет аналогией положения Польши в сентябре 1939 года, в начале Второй мировой войны. «Они чувствуют себя такими же одинокими, как и мы в 1939 году, когда Франция и Великобритания якобы объявили войну Германии и проводили так называемую странную войну. Украина, к сожалению, одинока», — констатировал Скшипчак.

В интервью он рассказал, что был убеждён в том, что НАТО предпримет определённые политические действия, благодаря которым небо над Украиной будет безопасным, как и бассейн Чёрного моря, но этого так не и произошло.