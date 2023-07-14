Hill: спор о членстве Украины в НАТО подпортил отношения Байдена с Зеленским

Саммит НАТО в Вильнюсе обострил напряжённость между американским и украинским президентами. Владимира Зеленского не устроило то, что Джо Байден не признал его страну готовой к вступлению в западный военный блок, сообщает The Hill.

Саммит НАТО в Европе выявил «определённые трещины» в отношениях Джо Байдена и Владимира Зеленского. Украинскому президенту не понравилось то, что американский коллега не спешит ускорить приём его страны в Североатлантический альянс, пишет The Hill.

По словам издания, глава Белого дома решил «притормозить» допуск Киева в военный блок. Он прибыл в Вильнюс, чтобы заверить других мировых лидеров, что Украина не будет принята в НАТО, поскольку в таком случае остальным членам организации придётся вступать в прямую вооружённую конфронтацию с Россией.

Комментарии Байдена о том, что Украина не готова присоединиться к НАТО, были одними из самых чётких его заявлений по этому вопросу. Они встретили поддержку среди других участников альянса, «к большому раздражению Зеленского», обращает внимание The Hill.

На последующей встрече с Зеленским в кулуарах саммита тон Байдена стал «более примирительным». Но американский лидер вновь подтвердил свою позицию о том, что пока НАТО не станет принимать в свои ряды Украину.

Байден предположил, что Киев сможет стать участником альянса только после окончания конфликта. По словам президента, Зеленский понимает, «что не имеет значения, состоит он сейчас в НАТО или нет, пока у него есть обязательства, которые гарантируют его безопасность».

Сначала Зеленский раскритиковал организацию за то, что она не установила сроки принятия его страны. Он заявил, что у него складывается ощущение, что Украину не собираются «ни приглашать в НАТО, ни делать её членом альянса».

Затем Зеленский изменил свою риторику, когда в альянсе заявили, что упростят для страны процедуру приёма. Но он продолжал не соглашаться с формулировкой о том, что Украина должна выполнить «условия» для приглашения в НАТО.

Впрочем, его недовольство «удалось подавить» ​​относительно быстро. После встречи с Байденом с глазу на глаз он похвалил американского президента и даже признал, что одобрение кассетных боеприпасов Киеву может иметь пагубные политические последствия.

«Похоже, что украинцы понимают, что они немного перегнули палку, что у них нет сил, чтобы испортить отношения, которые у них сложились с США. И они как бы медленно сдают назад. Я бы сказала, что на самом деле это не раскол в отношениях, а проверка Украины», — предположила в интервью изданию научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс.