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El Mundo: Орбан обвинил Запад в стремлении продолжать конфликт на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина утратила свой суверенитет, поскольку у неё нет денег и она воюет западным оружием, — об этом, как пишет El Mundo, в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом венгерский лидер также обвинил Запад в том, что тот хочет продолжения украинского конфликта.
El Mundo: Орбан обвинил Запад в стремлении продолжать конфликт на Украине
AP

Премьер-министр Венгрии, как пишет El Mundo, «ультранационалист» Виктор Орбан обвинил Запад в желании продолжения конфликта на Украине. Он добавил, что именно поэтому его правительство готовится к длительному вооружённому конфликту в соседней стране.

«Западные (страны. — ИноТВ) хотят этого конфликта. Существует подавляющее большинство тех, кто поддерживает этот конфликт», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Венгерский премьер также прокомментировал недавний саммит НАТО в Вильнюсе, на котором, среди прочего, обсуждалось вступление Украины в альянс. Орбан отметил, что требования Киева о присоединении к блоку понятны.

«Но если бы мы их выполнили, мы бы ввязались в третью мировую войну», — подчеркнул он.

В то же время Орбан раскритиковал манеру общения украинского руководства, которая, по его словам, часто бывает «агрессивной и требовательной». Он добавил, что с поставками западного оружия Украина «даже не приблизилась к миру».

Венгерский лидер, как отмечает издание, также вновь заявил о том, что Украина «утратила суверенитет», поскольку у неё нет денег и она воюет западным оружием.

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источник
El Mundo Испания Европа
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