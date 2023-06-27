Washington Post: бывший премьер-министр Словакии — ещё одна угроза единству позиции ЕС по Украине

Возвращение к власти бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо ставит под угрозу единство ЕС, пишет The Washington Post. Широко распространённый в Европе тренд на поддержку популистов со стороны населения может проявиться в Словакии и сделать её ещё одной силой, способной заблокировать военную помощь для Украины и санкции против России.

Фигура Роберта Фицо обострила раскол в словацком обществе. Глава левоцентристской партии «Смер», популист, дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, вновь выходит в лидеры опросов общественного мнения, сообщает The Washington Post. Он обещает прекратить военную поддержку Украины и покончить с «бессмысленными» санкциями в отношении России.

Для ЕС такой расклад чреват появлением ещё одной политической силы, которая способна наложить вето на решения о санкциях или выделении военной помощи Украине, а также может поставить под сомнение единство союза в противостоянии России. Подъём популярности Фицо в том числе отражает общее возрождение популизма в странах Европы, а именно в Германии, Австрии, Испании, пишет The Washington Post.

«Фицо сейчас на гребне волны, — говорит Милан Ник из Немецкого общества внешней политики. — Поддержка популистов растёт. В условиях кризиса цен на ЖКУ люди, принадлежащие к низшим социальным стратам, еле сводят концы с концами. Этим недовольством можно воспользоваться».

В Словакии уровень доверия действующему правительству составляет всего 18%, если судить по данным аналитического агентства GlobSec, на которое ссылается The Washington Post.

Поддержка Киева также становится предметом осуждения, так как ассоциируется с уже слабо поддерживаемым правительством. В этой связи президент Словакии Зузана Чапутова и её союзники указывают на действенность российской кампании по дезинформации населения, подпитываемой деятельностью Фицо и других оппозиционных политиков.

Лишь 40% словаков возлагают вину за украинский конфликт на Россию; 34% считают, что именно Запад спровоцировал Россию. Такие данные содержатся в недавнем опросе GlobSec. Из него также известно, что членство Словакии в НАТО поддерживают 58% опрошенных, в то время как год назад таких было 72%.

The Washington Post приводит также данные опроса, который при спонсорстве ЕС провёл Институт политических исследований Брастиславы. Согласно этому опросу 70% респондентов выступают против поставок оружия Украине. Данные международной исследовательской компании Ipsos гласят, что 60% словаков были против отправки на Украину МиГ-29. Среди сторонников Фицо этот показатель достигает 92%.

Сам Фицо сравнивает войска НАТО, размещённые в Словакии, с нацистами, а конфликт на Украине считает столкновением России и США. Он также заявляет, что присоединение Украины к блоку НАТО приведёт к третьей мировой войне.

Издание также отмечает, что в ЕС некоторые чиновники и дипломаты высказывают свою обеспокоенность тем, что такой политик, в случае его прихода к власти, может оказать значительную поддержку Виктору Орбану, который препятствует отправке помощи на Украину и блокирует санкции против России. Европейские чиновники боятся, что подобная ситуация может стать свидетельством того, что европейские страны утратили единство, чем, в свою очередь, может воспользоваться Москва.

«Если бы мы все вели себя, как Виктор Орбан, то независимой Украины уже бы не существовало, потому что у них не было бы военного снаряжения и техники», — цитирует The Washington Post главу словацкого МИДа Мирослава Влаховского.

И всё же уверенности в том, что Фицо придёт к власти, пока нет. Предварительно он получит около 17% голосов, что достаточно для того, чтобы одержать победу на выборах, однако ему придётся формировать правящую коалицию. Вторым, согласно данным опросов, на которые ссылается издание, станет Петер Пеллегрини, который отделился от партии Фицо три года назад.

В итоге остаётся лишь крайне правая партия «Република», которая может набрать около 8% голосов. Тогда судьба правящей коалиции будет зависеть от вхождения в правительство малых партий.

The Washington Post отмечает, что в случае прихода Фицо к власти вопрос о том, будет ли он и дальше следовать своей риторике, остаётся открытым. Так, например, в 2006 году он строил предвыборную кампанию на обещании вывести словацкие войска из Ирака. Будучи на посту премьер-министра, он это обещание сдержал, назвав войну «несправедливой и неправильной».

The Washington Post удалось получить лишь письменные ответы на вопросы от вице-председателя партии Юрая Бланара. Он заявил, что с приходом к власти партия не будет оспаривать членство Словакии в НАТО, но оценит санкции «с точки зрения их эффективности, соответствия поставленной цели и особенно их экономических и социальных последствий для Словакии».

Бланар также заявил, что представители партии «Смер» намерены прекратить вооружение Украины из уже истощённых запасов страны, однако посчитал преждевременным давать комментарии по возможным контрактам о поставках оружия.

Сейчас Словакия стремительно наращивает производство оружия, сообщает The Washington Post. В прошлом месяце правительство объявило о принятии плана о пятикратном увеличении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм в ближайшие пять лет.