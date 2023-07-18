Британский эксперт: расплывчатые обещания НАТО оставляют Украину в серой зоне безопасности

Москва может быть удовлетворена результатами последнего саммита НАТО, потому что в ходе него ясно прозвучало то, что коллективный Запад намерен защищать, а что нет. Финляндия и Швеция оказались на правильной стороне черты, а Украина нет, говорит эксперт Королевского института международных отношений* Кейр Джайлс. По его словам, НАТО под влиянием «боязливых» США не стало адаптироваться к новой реальности и упустило возможность вытащить Украину из серой зоны безопасности.

«Для НАТО саммит в Вильнюсе был возможностью проявить смелость, воображение и стать ответом на новую ситуацию безопасности в Европе. А также признать, что саммит в Бухаресте 2008 года имел катастрофические последствия и что он не может повториться. Во всех этих отношениях НАТО подвёло…» — говорит Польскому агенству печати эксперт Королевского института международных отношений* в Лондоне Кейр Джайлс.

Аналитик уверен, что первую скрипку в саммите НАТО сыграли США и администрация Джо Байдена. По его мнению, это именно они сохраняют необъяснимую робость и нежелание противостоять России, которая вовсе не непобедимая сила, какой она пытается казаться, и её угрозы обострения ситуации совершенно беспочвенны. «По необъяснимым причинам США не желают адаптироваться к новой реальности», — сетует Кейр Джайлс.

Британский эксперт обращает внимание на то, что саммит в Вильнюсе практически полностью повторил то, что произошло в Бухаресте в 2008 году. Аналитик также напоминает, что именно тот саммит вылился в грузинский, а потом уже — в украинский конфликт. Одновременно он объясняет, что, даже несмотря на весь оптимизм, особенно царящий на Украине, никто не ожидал, что Киев немедленно примут в НАТО. Тем не менее он имеет право быть разочарованным, потому что ничего конкретного относительно его будущего членства вообще не прозвучало.

По мнению Кейра Джайлса, альянс вовсе не должен был следовать максималистскому плану и немедленно принимать Украину в качестве члена, но повторять бухарестский сценарий — это уже было слишком. Он называет это двумя крайностями, между которыми было много вариантов и сколько угодно шагов. НАТО было в состоянии предложить какие-то новые гарантии безопасности или создать коалицию во имя защиты Украины, что автоматически повысило бы уровень её безопасности. Альянс также мог реально назвать конкретные условия, при которых Украина смогла бы добиться членства, а НАТО — определить график. Этого не произошло, но по крайней мере можно было избежать сухого сообщения о том, что Украина сможет подать заявку на членство, как только будут выполнены условия, без их указания. «Это такой язык, который создаёт серую зону, а, как нам известно, для России серая зона — это зелёный свет», — подчёркивает аналитик.

В интервью Польскому агенству печати Кейр Джайлс также признаёт, что не считает полным успехом согласие Турции на членство Швеции в НАТО. «Это печальная демонстрация того факта, что организация, в основе которой лежит консенсус, в итоге заложник каждого из её членов, которые хотят использовать этот механизм в своих интересах, вместо того, чтобы мыслить категориями общеевропейской безопасности», — объясняет эксперт. По его словам, ввиду такого положения дел Швеция и Финляндия сразу поняли ограничения оборонительного альянса, членами которого они становятся. По его словам, они вовсе не должны были идти на компромисс в ущерб своим ценностям и внутренним договорённостям, чтобы только угодить Турции и лишь закрепить за ней позицию в качестве вымогателя.

Британский эксперт уверен, что Россия, в свою очередь, может быть удовлетворена результатами саммита. «Её сильно будет обнадёживать факт, что система защиты, охватывающая большую часть Европы, не распространится никоим существенным образом на Украину. Была проведена граница между тем, что коллективный Запад будет защищать, а чего не будет. Этой чертой выступает членство в НАТО — Финляндия и Швеция оказались на правильной стороне черты, а Украине было отказано в ней. Суть не в том, что Украина не готова стать членом НАТО. Дело в том, что НАТО не готово к принятию Украины», — резюмирует он.