Всё более очевидно, что в отношении Варшавы Киев ведёт прагматичную игру, но вскоре ему предстоит учесть интересы Польши, связанные как с историей, так и с сегодняшним днём, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. В интервью Wprost политик рассказал, что поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, — более того, они продолжают лишь наживаться на Польше.

Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш обратил внимание на то, что среди поляков всё чаще наблюдается определённое раздражение в отношении украинцев, находящихся в Польше. В интервью Wprost он рассказывает, как нагло пользуются щедростью поляков расчётливые украинцы; более того, и власти в Киеве ведут себя похожим образом по отношению к соседней стране.

«Люди взбешены тем, что всё выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью +500 злотых, а потом возвращающихся на родину. Ходит множество легенд о больницах и получении польской медицинской помощи, приоритете в очередях», — перечислил политик.

На фоне этого конфликта Косиняк-Камыш лично выступает за то, чтобы помогать абсолютно всем. «Но это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — подчеркнул он. Политик также напомнил, что главный удар от наплыва украинских беженцев, в том числе в оказании финансовой помощи, приняла на себя именно Польша, а не Брюссель.

Более того, он указывает на проблему зерна и фруктов с Украины, которые подрывают стабильность польского сельского хозяйства. «Линии на перерабатывающих предприятиях заполнены с января и февраля. Тогда с Украины приехала малина и другие мягкие фрукты — понятное дело, в замороженном виде. Это урожай предыдущего сезона. Я не знаю, почему партия «Право и справедливость» молча наблюдает за этим», — посетовал политик. Он считает, что Варшава должна начать оказывать давление на ЕС, чтобы тот стал закупать польское зерно в качестве резерва для голодающих стран.

По его оценкам, вызывает сомнения и эмбарго на продукцию с Украины, которое распространяется только на пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Остальные крупы могут продаваться, а также нет ограничений на фрукты, яйца, мёд, птицу. Он уверен, что эта ситуация создаёт проблемы для польского сельского хозяйства. Более того, Украина называет введённые ограничения «недружественным и популистским шагом» со стороны Польши.

«Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная нами помощь — в том числе в плане немедленного открытия границ для их продовольствия — осталась безответной», — объясняет глава партии. Он указывает на то, что польскую говядину по-прежнему нельзя продавать на украинском рынке.

«Всё более отчётливо видно, что со стороны Киева ведётся прагматичная игра интересов. Если мы поддадимся и дальше будем уступать, то наше сельское хозяйство проиграет. Помощь Украине — да, но не в ущерб польскому потребителю, фермеру и переработчику. Помощь Украине — да, но не путём создания новой олигархии», — добавляет политик в интервью. Он разъясняет, что модель украинского сельского хозяйства сильно отличается от польского, ведь на Украине действуют крупные корпорации со штаб-квартирой на Кипре, которые управляют фермами размером от 50 тыс. до 100 тыс. гектаров. «Киев должен понять наши интересы, связанные с историей, но также и с современностью», — резюмирует Косиняк-Камыш.