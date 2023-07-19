Interia: польский фермер не будет страдать — Варшава отказала украинскому зерну в доступе на рынок

Варшава твёрдо стоит на своём: она не будет следовать указаниям ЕС, то есть 15 сентября не откроет свою границу для зерновых продуктов с Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Одновременно он пообещал от лица польского правительства, что последствия украинского конфликта не будут впредь негативно отражаться на польском сельском хозяйстве, сообщает Interia.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с министром сельского хозяйства Робертом Телусом провёл встречу с коллегами из Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Они обсудили ситуацию на сельскохозяйственном рынке на фоне украинского конфликта и поговорили о честных условиях конкуренции для фермеров из стран — членов ЕС и стран-кандидатов, пишет Interia.

«Спасибо за прибытие в Польшу, проведение дискуссий и солидарность. Война на Украине оказывает всё большее влияние на сельскохозяйственный рынок. Последствия этой войны не могут негативно отражаться на польской сельскохозяйственной отрасли. Это обещание нашего правительства», — заверил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр также подчеркнул, что в этом вопросе Польша твёрдо стоит на своём. «Мы перекрыли наводнение сельскохозяйственной продукции, введя эмбарго на неё с целью защиты польского села и нашей экономики. Одновременно мы осуществляем транзит и облегчаем экспорт», — разъяснил он. «По видению ЕС, мы с 15 сентября должны снова открыть границы. Мы этого делать не будем. Мы готовы работать над общим решением. Европейская комиссия должна принять точку зрения польского фермера», — отметил он.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Роберт Телус рассказал, что в ходе встречи была разработана общая позиция и подписан общий документ пяти прифронтовых стран в плане продления запрета на ввоз четырёх видов зерновых после 15 сентября. Одновременно прозвучала декларация о том, что эти государства открыты для транзита зерновых через свою территорию.

Он также рассказал, что на встречу были приглашены министры Украины и Молдавии. «Министры не прибыли ввиду объективных обстоятельств; мы надеемся на встречу в будущем», — подчеркнул Телус. При этом он добавил, что в украинском конфликте надо победить сообща, — следовательно, надо внедрить соответствующе решения, которые помогут этого добиться.