Рост цен и скачок напряжённости — Le Monde о долгосрочных последствиях от прекращения зерновой сделки

Россия отказалась от продления сделки по экспорту украинского зерна. В среднесрочной перспективе это грозит мировому рынку ростом цен и скачком напряжённости, пишет Le Monde. Пока, однако, это решение не будет иметь серьёзных последствий, считает газета: в Северном полушарии идёт сбор урожая и зерна достаточно.

Соглашение об экспорте украинского зерна истекло в понедельник, сообщает Le Monde. Москва заявила, что зерновая инициатива, благодаря которой с июля 2022 года экспортировали 33 млн тонн зерна, снова заработает, когда будут реализованы условия, касающиеся России. Авторы статьи отмечают, что сейчас в Северном полушарии собирают урожай, поэтому остановка сделки не будет иметь больших последствий в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе неизбежно создаст напряжённость и инфляцию.



Открытие зернового коридора в Чёрном море 1 августа 2022 года облегчило положение стран-импортёров, особенно в Средиземноморье и Африке, отмечают авторы статьи. Это привело к снижению мировых цен.



За два года производство зерновых на Украине сократилось почти вдвое: если в 2021—2022 годах там произвели 42 млн тонн кукурузы и 33 млн тонн пшеницы, то в этом сезоне по прогнозам ожидается 25 млн тонн кукурузы и 17,5 млн тонн пшеницы. Так что экспорта ожидают меньшие объёмы, при этом как раз идёт период сбора урожая во всём Северном полушарии. В итоге на сообщение об окончании сделки рынки отреагировали повышением цен всего на 1%.



Ещё до открытия этого морского коридора Европейский союз создал сухопутные и речные коридоры для экспорта украинского зерна через Европу. По оценкам экспертов, сейчас половина украинского экспорта идёт по этим каналам, в частности через Польшу и Румынию. Вопрос остаётся в том, может ли ЕС реэкспортировать эти объёмы украинского зерна. Европейцы хотели бы улучшить наземные пути доставки зерна, в частности с помощью проекта по созданию единой ширины железнодорожной колеи на границах между Европейским союзом и Украиной, но на это нужно время.



Как отмечают эксперты, сейчас недостатка в пшенице нет. Большая часть экспорта пшеницы идёт из России, у неё около 12,5 млн тонн запасов, и это самая дешёвая пшеница в мире. Россия могла бы восполнить по крайней мере часть дефицита украинской пшеницы. К тому же у самого ЕС прогнозируется хороший урожай. Но эксперты отмечают, что такой вариант усилит зависимость третьих стран от Москвы. И в случае климатической катастрофы с ситуацией будет сложно справиться.



Причём с кукурузой и пшеницей ситуация разная. Например, Китай сейчас больше всех выигрывал от существования морского коридора по кукурузе, но он может обратиться и к Бразилии, чья кукуруза тем более дешевле, а урожай был собран рекордный.



С пшеницей ситуация сложнее. Даже если недостатка в самом товаре нет, встаёт вопрос цены. «Продолжительное закрытие коридора повлияет на продовольственную инфляцию, что скажется на продовольственной безопасности», — предупреждает эксперт Олия Тайеб Шериф. Уже сейчас ряду стран, таких как Египет, сложно исполнить свои обязательства по платежам.



Более того, сама программа продовольственной помощи может пострадать, поскольку Украина играет в этой программе важную роль: примерно 8% объёмов экспортируемой украинской пшеницы пошло в эту программу. А её получателями стали такие страны, как Йемен, Афганистан и страны Африканского Рога, пишет Le Monde.