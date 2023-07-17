Reuters: Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки

Черноморские договорённости фактически прекратили своё действие, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В Кремле указывают на то, что условия продления соглашения не были выполнены, однако подчёркивают, что, как только это изменится, Москва «незамедлительно» вернётся к реализации зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, но готова незамедлительно вернуться к её реализации, как только будет выполнена часть сделки, касающаяся Москвы, передаёт Reuters.

Как напоминает новостное агентство, сделка, заключённая при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, была призвана смягчить мировой продовольственный кризис путём обеспечения безопасного экспорта зерна из украинских портов через Чёрное море. Срок действия соглашения неоднократно продлевался, но должен был истечь 17 июля.

«Фактически черноморские договорённости прекратили своё действие сегодня, — заявил в понедельник Песков. — К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договорённостей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается».

Reuters отмечает, что в Кремле указывают на то, что условия продления соглашения не были выполнены: например, остаются препятствия для экспорта зерна и удобрений, несмотря на то, что Запад не вводил прямых санкций.

«Как только российская часть договорённостей будет выполнена, российская сторона вернётся к реализации этой сделки. Незамедлительно», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, решение не продлевать соглашение не связано с атакой на Крымский мост, которую он назвал «террористическим актом» и за которую возложил ответственность на Украину. Песков напомнил, что позиция Москвы по черноморской продовольственной инициативе была заявлена ещё до атаки.