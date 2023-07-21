«Недружественный шаг»: премьер Украины разочарован непослушанием Варшавы в вопросе украинского зерна

Польша не станет следовать инструкциям ЕС и открывать границы для украинского зерна с 15 сентября, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Такое решение крайне не понравилось Киеву — глава украинского правительства назвал этот шаг Варшавы недружественным и популистским, и предрёк, что в итоге это сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины, сообщает Wprost.
15 июля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сообщил, что подписал общую позицию о продлении до конца года запрета на ввоз четырёх видов украинских зерновых в прифронтовые страны: Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию, пишет Wprost.
Издание обращает внимание на то, что настоящие ограничения были действительны лишь до 15 сентября, их ввели после многочисленных протестов фермеров. Еврокомиссия поддержала ранее принятые меры, но теперь она призывает вновь открыть границу для украинского зерна с середины сентября, однако польское правительство не согласно с этим решением.
«Мы этого делать не будем. Мы готовы работать над общим решением. Европейская комиссия должна принять точку зрения польского фермера. Одновременно мы по-прежнему осуществляем транзит», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Позиция Польши в плане украинского зерна возмутила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В соцсети он написал, что в то время, когда Россия «сорвала» зерновое соглашение, атакует инфраструктуру черноморских портов и «в который раз провоцирует мировой продовольственный кризис», Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС.
«Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — подчеркнул глава украинского правительства. Одновременно он обратился с просьбой к Европейской комиссии, чтобы та обеспечила беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. С аналогичным призывом выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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