HDN: представители России покинули координационный центр в Стамбуле после окончания зерновой сделки
Российские официальные лица покинули Совместный координационный центр в Стамбуле в связи с заявлением России о прекращении зерновой сделки, заявляет Hürriyet Daily News со ссылкой на Министерство обороны Турции. Данный центр был создан в соответствии с соглашениями, подписанными между Турцией, ООН, Россией и Украиной в июле 2022 года, и включал в себя по пять представителей от каждой стороны.
Издание отмечает, что Москва рассмотрит возможность возобновления договора только в том случае, если ей будут созданы условия для экспорта собственных продуктов. А в настоящее время это мало осуществимо, поскольку, по заявлению Москвы, страна «не может экспортировать своё зерно и удобрения из-за санкций, затрудняющих платежи, страхование и другие процедуры».
Теперь работа центра находится под вопросом. «Мы прилагаем все усилия для этого (для возобновления сделки. — ИноТВ). Мы будем поддерживать работу с достаточным количеством сотрудников настолько долго, насколько хватит наших усилий», — заявляют источники.
В сложившейся ситуации Турция вновь оказывается в роли посредника: она находится в контакте со всеми сторонами, стараясь устранить препятствия на пути к возобновлению сделки, а турецкий министр иностранных дел проводит телефонные переговоры с Сергеем Лавровым и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. По данным Hürriyet Daily News, Владимир Путин также поддерживает эту инициативу и собирается обсудить все вопросы, касающиеся зерновой сделки, лично с президентом Эрдоганом в августе во время своего визита в Турцию.
Наконец, отмечая роль зерновой сделки, Hürriyet Daily News подчёркивает, что благодаря ей были значительно смягчены проблемы с обеспечением продовольствием бедных стран — во многом потому, что Россия и Украина — крупнейшие производители зерна в мире.
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