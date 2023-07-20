N-TV: солидарность важна, но собственные фермеры ещё важнее — пять стран ЕС потребовали от Брюсселя продлить запрет на ввоз украинского зерна

Министры сельского хозяйства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерна с Украины, по крайней мере до конца года, сообщает N-TV. Власти этих стран убеждены, что дешёвая украинская продукция нанесёт огромный ущерб их собственным фермерам. Как отмечает издание, опасения особенно усилились после прекращения действия зерновой сделки между Москвой, Анкарой и Киевом.

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария по-прежнему «не хотят продавать украинское зерно на своей территории». Евросоюз должен продлить соответствующий запрет на поставки, по крайней мере до конца года, заявили министры сельского хозяйства пяти стран по итогам встречи в Варшаве, сообщает N-TV.

В мае Евросоюз разрешил Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Срок действия регламента, запрещающего ввоз четырёх товаров на территорию пяти стран, истекает в середине сентября. Эти страны активно поддерживают Украину, однако убеждены, что дешёвая продукция с Украины нанесёт огромный ущерб их собственным фермерам.

«Солидарность с Украиной важна, но национальные рынки зерна должны быть защищены», — заявил, например, министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш после встречи со своими коллегами из Центральной и Восточной Европы. Обеспокоенность пяти стран усилилась после того, как Россия отказалась продлить соглашение, которое позволило бы Украине продолжить экспортировать зерно по всему миру через свои черноморские порты. Прекращение зерновой сделки может привести к значительному увеличению потоков этого зерна на европейский рынок. Украинское зерно поступает в ЕС железнодорожным, грузовым автомобильным и речным транспортом.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус подчеркнул, что Евросоюзу следует найти долгосрочное решение, поскольку проблема экспорта продовольствия с Украины будет сохраняться ещё долгие годы. Министры также призвали создать механизм, с помощью которого каждая отдельная страна могла бы самостоятельно обратиться в ЕС с просьбой включить определённые товары в список запрещённых к ввозу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил, что его страна не снимет запрет 15 сентября, даже если продления со стороны ЕС не последует.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь указал, что в случае отказа от продления общего запрета его страна «примет все меры, чтобы предотвратить дальнейшие страдания венгерских фермеров».

В марте несколько восточноевропейских стран направили в Еврокомиссию письмо, в котором указывается, что импорт зерна, масличных культур, яиц, птицы и сахара с Украины достиг «беспрецедентных масштабов». Поэтому они ввели пошлины на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Однако ЕС принял решение о беспошлинном ввозе украинского зерна как минимум до июня 2024 года. Министерство сельского хозяйства Украины, комментируя действия стран, заявило, что понимает, что их фермеры находятся в трудном положении, однако положение украинских фермеров «ещё тяжелее», передаёт N-TV.