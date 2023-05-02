Bloomberg: зерновое эмбарго показывает, что отношение европейцев к Украине изменилось

В Польше проходят протесты фермеров, которые возмущены тем, что из-за притока украинского зерна упали цены на их продукцию. И польские власти принимают эмбарго против украинского зерна, но уверяют, что это и самой Украине пойдёт во благо, пишет Bloomberg. Впрочем, даже опросы показывают, что каждый четвёртый поляк стал хуже относиться к украинским беженцам.

Важнейшая экономическая линия снабжения Украины находится под угрозой, пишет Bloomberg. Правительства стран Восточной Европы столкнулись с ограниченностью общественной поддержки Киева и принимают меры для поддержания собственного рейтинга.

И нигде перемены не проявляются так ярко, как в Польше, в прошлом одном из главных союзников Украины. Варшава ввела неожиданный запрет на импорт украинского зерна после нескольких недель уличных протестов польских фермеров. Они возмущались тем, что поставки украинского зерна вызвали переизбыток и обвал цен. Те же ограничения вскоре приняли в Венгрии, Словакии и Болгарии.

Польская правящая партия «Право и справедливость» пошла на эти меры, чтобы гарантировать, что её солидарность с Киевом не оттолкнёт избирателей за полгода до выборов. Хотя она пока лидирует по опросам общественного мнения, у неё большая избирательная база среди жителей сельской местности. И с ней конкурирует крайне правый антиевропейский альянс «Конфедерация свободы и независимости», который стал набирать очки на фоне обеспокоенности общества притоком украинских беженцев и неограниченной военной помощью Киеву.

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский — де-факто лидер Польши — положительно оценил эмбарго на украинское зерно, заявив, что это «жёсткое решение» в конечном итоге поможет Киеву. «Наши друзья не заинтересованы в том, чтобы Польша погрузилась в кризис, и чтобы, как мы видим, к власти пришли люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины», — сказал Качиньский.

Польша ввела эмбарго вскоре после визита Владимира Зеленского в Варшаву. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничто не разделит двух соседей.

Но эмбарго ставит Украину в затруднительное положение, отмечает автор статьи: около 7% её экспорта кукурузы и пшеницы в этом сезоне ушло в Польшу. Зеленский осудил ограничения во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и потребовал их снять.

Тем временем польские фермеры продолжают устраивать акции протеста на пограничных переходах. Роберт Винницкий, один из лидеров «Конфедерации», присоединился к протестующим, обвинив власти в том, что они допустили приток «некачественной» продукции. По его словам, украинское зерно смешивается с польским и в таком виде продаётся полякам.

О смене настроений в обществе свидетельствуют опросы: около четверти респондентов заявили, что за последние полгода их отношение к украинским беженцам стало хуже. Варшава же, в свою очередь, пеняет на Брюссель: якобы Еврокомиссия не смогла помочь фермерам, пишет Bloomberg.