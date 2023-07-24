Военный аналитик: причины неудачного контрнаступления ВСУ нужно искать на высоком уровне

Причину неудач украинского контрнаступления следует искать на высоком уровне, считает военный аналитик Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади. В интервью немецкому телеканалу Das Erste он пояснил, что операция была плохо спланирована и организована, а между наступающими подразделениями отсутствовала чёткая координация действий.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади недавно побывал на Украине вместе с другими военными аналитиками из разных стран и на разных участках фронта. В интервью немецкому телеканалу Das Erste он рассказал о том, что украинское контрнаступление продвигается медленно, возможно, со значительными потерями, и характеризуется массированным применением артиллерии.

В первые дни наступление в основном велось силами механизированных частей — боевых танков и боевых машин пехоты. Это не привело к какому-либо ошеломляющему успеху, отмечает эксперт. В дальнейшем произошёл переход к атакам, в которых значительное место занимает пехота, то есть, к атакам ротами, группами и взводами.

По мнению Гади, причины неудач следует искать на более высоком уровне. «Операция была плохо спланирована и организована. Отсутствовала координация действий наступающих подразделений», — поясняет он.

Бой связанных подразделений — это синхронизация, согласованное и, по возможности, одновременное применение различных боевых приёмов. Артиллерия открывает огонь, и под его прикрытием украинская пехота движется вперёд. Незадолго до этого с пути убираются мины, одновременно разворачиваются системы противоракетной обороны, создающие защиту от вертолётных и других воздушных атак. Одновременно устанавливается электромагнитная защита с глушителями. Сила одной системы компенсирует слабость другой. Если это делается быстро и одновременно, то повышается вероятность прорыва и снижаются потери в живой силе.

Так должно происходить в идеале. Однако в действительности атаки зачастую были последовательными, то есть происходили одна за другой и с большими интервалами между ними. Артиллерия обстреливала русские позиции, иногда сильно поражая их, а через некоторое время происходила атака. Таким образом, русские знали о готовящейся атаке, могли подготовиться к ней и соответствующим образом переместить свои части, рассказывает эксперт.

Кроме того, механизированные части привлекали российские беспилотники-камикадзе, которые выводили технику из строя, а затем и артиллерию, которая уничтожала технику.

Разумеется, на Украине заметен недостаток систем ПВО малой и средней дальности, продвинутой техники, средств разминирования, признаёт Гади. Но проблема, по его словам, прежде всего, в отсутствии взаимосвязанного подхода. «Некоторые эксперты в области безопасности из политических соображений объясняют ход наступления тем, что Запад не обеспечивает достаточных поставок. Но это не всегда военные аналитики, которые имеют представление о ситуации на местах. Поэтому я не хочу допускать объяснения на основании одной причины», — заявил Гади в интервью Das Erste.

Ход наступления можно объяснить прежде всего тем, что поставленная техника не была развёрнута согласованно, чтобы каждая отдельная система могла наиболее полно раскрыть свои возможности. Это, кстати, относится и к запрошенной поставке боевых самолётов. Без эффективной борьбы с применением сопряжённых видов вооружений потенциал такого оружия также не будет полностью реализован, предостерегает военный аналитик.

С его точки зрения, на данный момент ни одна армия в мире не имеет практического опыта преодоления такой плотной и тщательно укреплённой системы обороны, какую русские создали на юге и востоке Украины в ходе боёв с применением сопряжённых вооружений. «Подобной системы обороны мы не видели в Европе со времён окончания Второй мировой войны», — подчёркивает Гади.

В такой ситуации почти никто не может предложить Украине свой опыт. Единственные, кто имеет ограниченный опыт скоординированного развёртывания крупных подразделений, — это США, и они не могут сделать всё. Поэтому первая фаза контрнаступления была во многом делом проб и ошибок — но украинцы извлекли из этого урок, полагает эксперт.

В интервью немецкому телеканалу он объясняет, что необходимо также учитывать исходную ситуацию. «Украинские вооружённые силы находятся в состоянии войны высокой интенсивности против одной из самых крупных армий в мире, противника, который явно превосходит их по численности. Они несут огромные потери и в то же время находятся в процессе структурной реформы», — рассказывает Гади.

Им приходится переходить на новую технику, системы вооружений и платформы, выстраивать новые логистические цепочки, хорошо интегрировать всё вместе, а затем разрабатывать новую тактику, соответствующую их сильным сторонам. Подобные проблемы могут возникнуть у любой армии в мире.

Теперь всё на Украине переключается на пехоту, на пешие операции. Каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами. Боеприпасы надо подвозить пешком, раненых надо вывозить пешком, потому что не хочется подставлять свою технику под удар российской артиллерии или беспилотников. Разумеется, это замедляет продвижение, поясняет Гади.

В то же время, он утверждает, что боевой дух в украинской армии в основном остаётся очень хорошим. Местами слышна критика, но это в природе вещей и происходит в любых вооружённых силах. По его впечатлению, офицеры и солдаты знают, откуда берутся проблемы, но сохраняют оптимизм и верят, что прогресс возможен. Но они также знают, что это займёт гораздо больше времени, чем все думали, и что это наступление, скорее всего, перейдёт на осень.

Как отмечает Гади, Украина выбрала стратегию истощения. Она пытается ослабить российские позиции массированным артиллерийским огнём, а затем медленно прорвать российскую оборону пехотными атаками. Но это в значительной степени огневой подход, и поэтому боеприпасы, выделенные для наступления, расходуются быстрее, чем предполагалось.

Поэтому решение о поставке кассетных боеприпасов обеспечивает ещё большую продолжительность наступления. В то же время, ясный сигнал здесь состоит в том, что европейцы и американцы не могут дать столько же сверх того. В какой-то момент, вероятно, возникнет определённый дефицит боеприпасов, полагает эксперт.

Также Гади выразил мнение, что вероятность распада российских вооружённых сил достаточно мала, но боевой дух в них был низким с самого начала спецоперации. «Даже сейчас, на передовой, мы неоднократно слышали анекдоты о вспышках холеры, о недоедании, о неподчинении», — отмечает Гади.

Однако он также признаёт: «Факт в том, что российские войска упорно обороняются и удерживают свои позиции. Мы могли это наблюдать. И среди украинцев присутствует уважение к эффективности и упорству российской армии».

По версии эксперта, у россиян тоже наблюдается дефицит боеприпасов, и они снизили темп стрельбы. Но поскольку украинцы теперь действуют более мелкими формированиями, зачастую достаточно задержать украинские атаки меньшего масштаба с помощью тех артиллерийских боеприпасов, которые у русских ещё есть, — в отличие от прошлого лета, когда русские наступали. Сейчас они находятся в обороне. «Всё это говорит о том, что российские позиции будут держаться, несмотря на все их недостатки», — заключает эксперт.

С чисто военной точки зрения Гади не видит перспектив прекращения боевых действий в ближайшие месяцы. Скорее всего, военные действия будут продолжаться и в следующем году, анализирует Франц-Стефан Гади из Международного института стратегических исследований в интервью Das Erste.