Темпы украинского наступления разочаровали многих военных наблюдателей на Западе. CBS News отмечает, что всё чаще со стороны экспертов звучат предостережения о «закрывающемся окне возможностей» для Украины после наступления осенней распутицы. Сам же Киев оправдывает медленные темпы длиной фронта, труднопроходимыми минными заграждениями и господством России в воздухе.

После месяцев подготовки Киев начал наступление на юге Украины. Телеканал CBS News отмечает, что медленное продвижение украинских войск, «разочаровало некоторых наблюдателей», которые «надеялись на более быстрое возвращение занятых Россией территорий на юге и востоке страны».

Пока Украина планировала будущее наступление и ожидала поставки военной техники от своих союзников, Россия создала 900-километровую систему укреплений. Ссылаясь на военных аналитиков, телеканал сообщает, что «теперь Украина сталкивается с последовательно расположенными линиями российской обороны, глубина которых в некоторых случаях достигает 30 километров и состоит из минных полей, противотанковых заграждений и разветвлённой сети траншей и блиндажей, которые прикрываются российскими беспилотниками, артиллерией и вертолётами».

По мнению экспертов, опрошенных телеканалом, у Украины «осталось всего несколько летних месяцев» для штурма российской линии укреплений, и именно нехватка времени — «одна из самых больших проблем для Украины». На то, что украинское наступление выбилось из графика, указывает Майкл Кларк, военный аналитик и бывший директор Королевского объединённого института оборонных исследований.

В комментарии CBS News Кларк говорит, что наступление планировалось как двухэтапная операция. На первом этапе предполагалась «разведка боем» с выявлением слабых мест, на втором этапе в эти слабые места должны были ударить основные силы Киева. Украина, по мнению эксперта, «всё ещё находится на первом этапе, который длился дольше, чем они ожидали».

К больши́м рискам затянувшегося первого этапа эксперт относит неизбежное ухудшение погоды ближе к осени, и ввод в бой основных сил до того, как российская линия обороны будет прорвана. Эксперт всё ещё допускает успех украинского наступления, но признаёт, что «риск того, что оно может не сработать, увеличивается с течением времени» и «небольшое окно возможностей закрывается». CBS News отмечает, что «печально известный осенний слякотный сезон на Украине сделает наступление гораздо более сложным, а иногда — с непроходимыми дорогами и полями — практически невозможным».

С тем, что фактор времени и приход осенней распутицы являются решающими для Украины согласен и другой военный эксперт — Конрад Музыка. Специалист по военной разведке и президент Rochan Consulting, Музыка считает, что украинцы просчитались, понадеявшись на быстрое продвижение. Он указывает, что «у украинцев сейчас осталось около трёх месяцев, прежде чем у них закончатся артиллерийские боеприпасы… и пока местность снова не станет очень грязной».

Хотя Киев декларирует «освобождение около 210 квадратных километров» становится «всё более очевидным истощающий характер контрнаступления», — указывает телеканал. Музыка указывает, что все подобные заявления означают лишь «очень упорный бой на украинской стороне» линии обороны.

По мнению Музыки, всё что остаётся украинцам — это медленно «освобождать траншею за траншеей» без использования бронетехники, так как «плотность российских ПТУР и артиллерии настолько высока, что использовать сводные бронетанковые соединения по-прежнему рискованно». Эксперт не готов утверждать, что в таких условиях наступление для украинцев закончится успехом.

CBS News сообщает, что уже и сама Украина впервые признала «замедление наступления и отсутствие быстрых результатов». Представитель украинского министерства обороны, однако, «защищает» скромные успехи в продвижении вперёд и призывает союзников Киева ускориться с поставками самолётов. По его мнению, при оценке успехов украинского наступления следует принять во внимание колоссальную протяжённость линии фронта, огромные минные поля и господство России в воздухе. Учитывая эти условия, украинские солдаты демонстрируют «устойчивый и положительный прогресс» в наступлении, считает украинское министерство обороны

«Союзники Украины продолжают настаивать на том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сообщает CBS News. Пентагон, как и его украинские партнёры, считает, что ещё слишком рано оценивать украинское наступление как «провальное». Генерал США Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов заявил в понедельник, что у украинцев «впереди ещё много сражений» и они будут «долгими, тяжёлыми и кровавыми».