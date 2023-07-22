Украина трубит в СМИ об успехах ВСУ на поле боя в ходе вооружённого конфликта с Россией, однако так называемое «контрнаступление» не оправдало ожиданий и стоило Киеву огромных потерь личного состава и военной техники. Об этом пишет Бредли Девлин в статье для журнала The American Conservative, в которой автор размышляет на тему того, как будет выглядеть поражение, если текущие мнимые достижения украинской армии воспринимаются как «победа».

Часть заголовка статьи издания Politico от 21 июня содержала утверждение о том, что якобы «Украина побеждает». Автором статьи стал не кто иной, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который убеждён в том, что Россия более чем за год вооружённого конфликта «не достигла своих стратегических целей», следовательно, Украина «побеждает». Об этом пишет Бредли Девлин на страницах журнала The American Conservative.

Несмотря на то, что России на Украине пришлось труднее, чем ожидалось, однако почти пятая часть украинской территории находится под её контролем, и даже на момент публикации статьи Шмыгаля было ясно, что украинское контрнаступление проваливается. Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина «выигрывает» в конфликте, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы «уничтожить Украину», поясняет The American Conservative.

Такое восприятие ситуации позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она ещё остаётся на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией, вероятней всего, будет включать разделение значительной части украинской территории и отказ от каких-либо намерений по вступлению в НАТО или ЕС. «Умно, но недостаточно умно, особенно в свете событий прошедшего месяца», — приводит свою оценку Девлин.

На прошлой неделе Украина приняла решение приостановить контрнаступление и скорректировать тактику. Украинское «наступление», если его можно так назвать, прошло за счёт больших потерь личного состава и военной техники, и не оправдало ожиданий. Западные официальные лица неоднократно делали заявления в СМИ о том, что за первые две недели шестинедельного контрнаступления четверть вооружения Украины была повреждена или уничтожена. В последующие недели потери вооружения достигли 10%.

Как отмечает издание, сама Украина не решается говорить о потерях, понесённых в ходе «контрнаступления», что неудивительно, учитывая реакцию Киева на обнародование таких данных. Тем не менее Зеленский признал паузу в контрнаступлении. Хотя украинский лидер и не сказал ничего конкретного о потерях оружия со стороны ВСУ, он объяснил возникшую паузу нехваткой техники и боеприпасов, и умолял Запад ускорить очередные поставки военной помощи. «Куда же всё это делось?» — интересуется автор материала.

Белый Дом ответил на призыв Зеленского, объявив о выделении дополнительной помощи Украине в размере $2,3 млрд, из которых $1,3 млрд пойдут на военную технику и боеприпасы. В рамках этого пакета Пентагон предоставит ещё четыре зенитно-ракетных комплекса, гаубичные боеприпасы, ударные беспилотники и оборудование для разминирования.

«Если это — победа, то как будет выглядеть поражение?» — задаётся вопросом Девлин в заключении своей статьи для издания The American Conservative.