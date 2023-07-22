Focus: «провал Запада» — немецкий политик о причинах применения кассетных боеприпасов Украиной

По мнению эксперта ХДС по международным делам Родериха Кизеветтера, применение кассетных боеприпасов украинской армией следствием того, что Запад не смог оказать Киеву своевременную поддержку в борьбе против России, пишет немецкий журнал Focus. «Мы потерпели неудачу, потому что поставляли слишком мало и слишком медленно», — считает военный эксперт христианских демократов Германии.

Эксперт ХДС по международным делам Родерих Кизеветтер считает применение кассетных боеприпасов украинской армией следствием того, что Запад не смог оказать Киеву своевременную поддержку в борьбе с «российской агрессией», пишет немецкий журнал Focus. «Мы потерпели неудачу, потому что поставляли слишком мало и слишком медленно», — заявил политик ХДС в беседе с журналистами.

«Россия воспользовалась этим, глубоко закопалась и заминировала широкие участки фронта», — пояснил полковник бундесвера в отставке.

«Поэтому применение кассетных боеприпасов Украиной вполне законно и имеет смысл с военной точки зрения, так как повышает эффективность Украины, поскольку позволяет прорвать крупномасштабные оборонительные позиции, что затруднительно при огромной нехватке боеприпасов и материальных средств», — заявил Кизеветтер. Это также касается районов, «которые в любом случае заминированы Россией и уже давно непригодны для жизни», — утверждает военный эксперт.

Кроме того, по его словам, нельзя «из тёплого кресла читать нравоучительные лекции стране, подвергшейся жестокому нападению», и Германии не стоит вести себя подобным образом. В этом случае Кизеветтер подразумевал недавнюю критику поставок боеприпасов из США на Украину, поясняет Focus.

«Я хотел бы видеть такой же уровень возмущения и такую же дискуссию, когда речь идёт о России, — раскритиковал Кизеветтер дебаты в Германии. — Потому что Россия тысячами использует не только эти боеприпасы, от которых Германия отказалась, против украинского гражданского населения, но и зажигательные бомбы и термобарическое оружие».

Поэтому, с точки зрения политика, «тем более важно направить больше дальнобойного оружия и боеприпасов, всего того, что мы и сами бы использовали, особенно боевые самолёты и вертолёты, беспилотники, ракеты малой дальности ATACMS и крылатые ракеты Taurus» на Украину, пишет немецкий журнал Focus.