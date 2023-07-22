Politico: иначе заблокируем — Венгрия выдвинула условия для поддержки планов ЕС по военной помощи Украине

Евросоюз планирует долгосрочное финансирование украинских вооружённых сил на сумму €20 млрд. Но, как отмечает Politico, что эти планы могут встретить препятствия со стороны официального Будапешта, который ставит условием для финансирования исключение Украиной венгерского банка из «списка спонсоров войны». Европейские дипломаты надеются, что к финальному обсуждению Венгрия всё же снимет свои требования.

ЕС предложил выделять ежегодно €5 млрд из Европейского фонда мира (EPF) на закупку оружия для Украины и обучение украинских солдат. План рассчитан на четыре года, но будет ли он принят неясно. Издание Politico сообщает, что Венгрия выдвигает Киеву условия, без выполнения которых, страна обещает блокировать финансирование из бюджета ЕС.

На встрече в Брюсселе Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, проинформировал своих коллег, что его страна будет требовать от Киева исключить венгерский банк OTP из «списка спонсоров войны». «Мы не можем вести переговоры о новом финансовом обязательстве EPF до тех пор, пока проблема с OTP не будет решена», — цитирует Сийярто Politico. Американское издание также напоминает, что ранее Будапешт уже призывал Киев остановить вооруженное сопротивление и вернуться к дипломатии.

После начала конфликта на Украине ЕС уже потратил на украинскую армию более €4 млрд и теперь планирует финансировать Киев на постоянной основе, чтобы «избежать необходимости постоянно вести трудные разговоры о пополнении фондов». Американское издание считает, что «стремление к многолетнему финансированию является частью более широких усилий Запада, направленных на предоставление Украине постоянных гарантий безопасности».

Европейским странам придётся выделять €5 млрд ежегодно, чтобы выполнить «долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины», — считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Для этого Европейский фонд мира необходимо увеличить на €20 млрд. При этом страны ЕС смогут также дополнительно финансировать Украину исходя из «развития ситуации на местах и потребностей Украины».

Окончательное решение об увеличении Европейского фонда мира должно быть принято уже в октябре, на следующей встрече министров иностранных дел союза, и «некоторые дипломаты считают, что к тому времени позиция Венгрии может измениться», — добавляет Politico. До конца августа план будут изучать министры финансов стран-членов Евросоюза.

Американское издание отмечает, что «некоторые министры выразили сомнения по поводу установления конкретных сумм на столь раннем этапе переговоров», а «другие заявили, что хотят обсудить эту цифру в рамках более широких переговоров об общем бюджете ЕС». Politico указывает, что всего ЕС планирует выделить Украине €50 млрд в рамках различных пакетов помощи в течение 4 лет.

За увеличение Европейского фонда мира выступили Германия, Франция, Нидерланды и Австрия. Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, в очередной раз подчеркнула важность «гарантий безопасности для Украины». Она считает, что они лучше всего будут работать, если будут приняты на общеевропейском уровне.

В то же время её австрийский коллега, Алексадер Шалленберг, перед встречей заявил, что «пока рано говорить о конкретных цифрах, так как есть и другие финансовые потребности: макрофинансовая поддержка, гуманитарная помощь, восстановление». В свою очередь, восточноевропейские члены союза, например, Литва и Польша, считают даже €20 млрд недостаточно для Украины.