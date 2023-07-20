FAZ: Боррель предложил существенно увеличить военную помощь ЕС Киеву — но согласиться могут не все

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам — членам ЕС увеличить военную помощь Украине на €20 млрд в течение четырёх ближайших лет, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания. По словам Борреля, «существующие возможности» для финансирования потребностей ВСУ «будут исчерпаны» уже к сентябрю 2023 года. Однако, как утверждает издание, переговоры, скорее всего, будут трудными, поскольку предложение Борреля должно быть одобрено странами ЕС единогласно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам — членам Евросоюза выделить ещё €20 млрд на обеспечение военных нужд Украины в течение четырёх лет. Увеличение Европейского фонда мира (EPF) «должно обеспечить беспрепятственное продолжение военной помощи Украине» «в размере около 5 миллиардов евро в год на период с 2024 по 2027 год», говорится в проекте Борреля. Конфиденциальный документ, который должен быть рассмотрен министрами иностранных дел стран ЕС в четверг, оказался в распоряжении Frankfurter Allgemeine.

Как сообщает издание, с начала конфликта на Украине ЕС уже потратил около €5,5 млрд из Европейского фонда мира, чтобы частично возместить странам-членам расходы на поставки оружия и боеприпасов Киеву. На эти цели был выделен ещё €1 млрд. «Существующие возможности для продолжения военной поддержки Украины будут исчерпаны к сентябрю 2023 года», — говорится в документе.

Примерно €4 млрд, выделенных странам — членам ЕС за последний год, в будущем будет уже недостаточно, «поскольку основное внимание переключается с сокращения собственных складских запасов на новые закупки, поставку более сложной военной техники и растущие потребности Миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM)». Эта миссия направлена на подготовку 24 тыс. украинских военнослужащих по стандартам вооружённых сил стран ЕС. Ожидается, что она будет продолжена, а её общая стоимость составит €200 млрд.

Выдвигая это предложение, Боррель стремится выполнить обещание о «более долгосрочных обязательствах в области безопасности» в отношении Украины, данное Европейским советом в конце июня. Однако переговоры, скорее всего, будут трудными, поскольку предложение должно быть одобрено единогласно. Венгрия уже блокирует выделение транша на вооружение для Украины из Европейского фонда мира на сумму €500 млн. Поводом для спора стало внесение венгерской банковской группы OTP Bank Group в украинский перечень международных «спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России. Таким образом Будапешт также пытается высвободить замороженные средства ЕС, выделенные для Венгрии. Кроме того, в июне Еврокомиссия предложила увеличить регулярный бюджет ЕС на €99 млрд.

Первоначально на финансирование Европейского фонда мира было выделено €5,6 млрд на весь период с 2021 по 2027 год. Государства договорились о создании специального внебюджетного инструмента, поскольку военная техника не может финансироваться из регулярного бюджета ЕС. Страны — члены ЕС вносят взносы в фонд напрямую в соответствии со своими экономическими показателями. Однако средства на помощь Украине были истрачены гораздо быстрее, чем планировалось. Поэтому фонд был увеличен в два раза, и в текущих ценах его объём теперь составляет €12 млрд. Почти половина этих денег предназначается для военных операций ЕС и других партнёров.

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что помощь Украине должна быть «предсказуемой в долгосрочной перспективе, поэтому мы говорим о значительно более высокой сумме». По данным возглавляемой Боррелем Европейской службы внешних связей, которая управляет фондом, страны — члены ЕС представили счета на возмещение более €12 млрд из €5,5 млрд, выделенных на военную помощь Украине. Таким образом, средняя ставка возмещения для стран-членов составляет 46%. Ещё €2 млрд из Европейского фонда мира выделено на программу по предоставлению боеприпасов Киеву.

По данным Европейской службы внешних связей, на сегодняшний день Украине передано 223 тыс. артиллерийских снарядов и 2280 ракет, пишет Frankfurter Allgemeine.