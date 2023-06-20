Bloomberg: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере €50 млрд

ЕС готов предложить пакет финансовой помощи в размере около €50 млрд для поддержки Украины. Как сообщает Bloomberg, по словам людей, знакомых с планом, предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить восстановление страны.

Европейский союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около €50 млрд для поддержки Украины, которая начала контрнаступление. Как сообщает Bloomberg, по словам людей, знакомых с планом, предложение Европейской комиссии — исполнительного органа ЕС — поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить восстановление.

Пакет, который ещё может быть изменён до своего обнародования, будет оглашён во вторник в преддверии конференции на этой неделе в Лондоне, где страны обсудят, как восстановить страну, а украинские чиновники будут добиваться участия негосударственного сектора.

Комиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий, сообщили источники на условиях анонимности.

Пакет помощи поступает в ключевой момент конфликта, когда украинские войска начали долгожданную весеннюю кампанию. Украинское правительство рассчитывает на контрнаступление, которое вытеснит российские войска с территории и побудит союзников продолжать оказывать необходимую поддержку. Украинские официальные лица на прошлой неделе заявили, что их войска добились некоторых успехов в условиях ожесточённых боев.

Предложение, являющееся частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Оно позволило бы ежегодно выделять финансовую помощь меньше €18 — такую сумму ЕС предлагает в этом году.

План комиссии реализуется в непростой момент для блока, поскольку государства-члены сталкиваются с дополнительными затратами по займам для финансирования огромных расходов, необходимых для борьбы с пандемией COVID и энергетическим кризисом.

По словам одного из источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счёт взносов государств-членов вместо рыночных займов. Пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением инфраструктуры.

ЕС и государства-члены одобрили почти €38 млрд экономической помощи Украине с начала конфликта.

Денежные средства будут выплачены при условии, что Киев проведёт реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы поставить Украину на путь вступления в ЕС, а его лидеры к концу года должны решить, начинать ли переговоры.

Комиссия ранее заявляла, что покроет основную часть потребностей в восстановлении, хотя блок ожидает, что другие субъекты и негосударственный сектор внесут свой вклад в эти усилия. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе Центрального банка России.