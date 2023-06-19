Das Erste: Германия стала лидером среди стран ЕС по смертности от употребления наркотиков

Наркотики уносят всё больше жизней в Европе, пишет Das Erste. Согласно отчёту Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), «печальное» первое место по этому показателю среди стран ЕС занимает Германия. За 2021 год из-за употребления нелегальных наркотических веществ там умерло почти вдвое больше людей, чем десять лет назад. Всего в позапрошлом году в 27 странах — членах ЕС от передозировки наркотиков умерло в общей сложности не менее 6166 человек.

За позапрошлый год в Германии из-за употребления нелегальных наркотических веществ умерло почти вдвое больше людей, чем десять лет назад. Наркотики также уносят всё больше жизней по всей Европе. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчёта Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), пишет Das Erste.

В 2021 году число смертей, связанных с употреблением наркотиков, в Германии выросло как минимум до 1826. Это на 245 смертей больше, чем годом ранее.

Германия занимает «печальное» первое место по этому показателю среди стран ЕС, опережая Испанию с 774, Швецию с 450 и Францию ​​с 417 случаями смерти, связанных с употреблением наркотиков. Некоторые из стран, однако, предоставили устаревшие сведения. Кроме того, данные о передозировках следует интерпретировать с осторожностью из-за методологических различий в отдельных странах, предупреждает EMCDDA.

Однако тенденция к росту смертности от употребления наркотиков в Германии, а также во всём Европейском союзе очевидна. Согласно отчёту, в 2021 году в 27 странах ЕС от передозировки наркотиков умерло в общей сложности не менее 6166 человек. Это почти 17 смертей в сутки, что значительно больше, чем в 2020 и 2019 годах.

По данным отчёта, каннабис остаётся наиболее широко употребляемым нелегальным наркотиком в Европе. По оценкам ведомства, около 8% взрослых европейцев в возрасте от 15 до 64 лет употребляли каннабис в прошлом году.

В 2021 году в ЕС было изъято 816 тонн смолы каннабиса и 816 тонн травы каннабиса — это самый высокий уровень за десятилетие. За тот же период по всей Европе около 97 тыс. человек обратились за помощью в связи с проблемами, вызванными употреблением каннабиса.

В позапрошлом году в странах — членах ЕС также было конфисковано рекордное количество кокаина: в общей сложности 303 тонны, 75% из них — в Бельгии, Нидерландах и Испании, передаёт Das Erste.