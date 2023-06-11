ABC News: ещё один американец задержан в России за распространение наркотиков

Майкл Трэвис Лик был задержан в Москве за распространение наркотиков. ABC News освещает арест Лика и помещает его в ряд других задержаний американцев, произошедших в последнее время в России. По мнению телеканала, американцев задерживают по ложным обвинениям.

Российские СМИ сообщают об аресте американца в России по обвинению в распространении наркотиков. Российское телевидение показывает кадры с Майклом Трэвисом Ликом в суде. Его мать подтверждает, что также видела его на видео, которое российские СМИ разместили в интернете и в котором Лик отказывается признать вину. Дальше корреспондент ABC Патрик Ривелл.

Вечером российское телевидение показало американского гражданина на скамье подсудимых в зале суда, обвинённого сегодня в продаже наркотиков.

МАЙКЛ ТРЭВИС ЛИК, подсудимый: Меня зовут Майкл Трэвис Лик.

51-летний Майкл Трэвис Лик был арестован в начале этой недели в Москве, согласно видео, размещённому в социальных сетях российскими СМИ.

МАЙКЛ ТРЭВИС ЛИК, подсудимый: Я не признаю́ никакой вины.

Российские информационные агентства сообщили сегодня, что суд официально предъявил обвинение в распространении наркотиков и поместил его в следственный изолятор на три месяца; если его призна́ют виновным, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Мать Лика подтвердила ABC, что её сын показан на видео, которое, по словам российских СМИ, показывает его арест. Она рассказала нам, что он некоторое время служил в ВВС в юном возрасте и бо́льшую часть последнего десятилетия жил в Москве, работая музыкантом в двух российских рок-группах, а также преподавая английский язык. Она говорит, что не получала от него известий со Дня матери.

Арест Лика произошёл на фоне серии задержаний других американцев в России и того, что США называют ложными обвинениями, включавших в себя репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Государственный департамент заявил, что ему известны сообщения о задержании американца в Москве, но отказался от комментариев. Кроме этого, как мы уже слышали, мать Лика сказала нам, что она не разговаривала с ним с прошлого месяца и она обеспокоена его благополучием.

Спасибо тебе, Патрик Ривелл.

Дата выхода в эфир 11 июня 2023 года.