TF1: «сотни полицейских рейдов не помогли» — Франция не в силах обуздать преступность на будущей олимпийской территории

Французские полицейские участили операции против правонарушителей в расположенном рядом с Парижем департаменте Сен-Сен-Дени в преддверии Олимпийских игр 2024 года, сообщает TF1. Как поясняет телеканал, именно в этих местах будут жить тысячи спортсменов и туристов, а также проводиться соревнования турнира. Однако пока на улицах местных городов продолжают действовать точки сбыта наркотиков и других незаконных товаров, а сотни полицейских рейдов никак не меняют положение, отмечается в репортаже.

Такова видимая всем реальность в Сен-Сен-Дени — незаконная торговля сигаретами, наркотиками и медикаментами, как здесь, в самом центре Обервилье, при свете дня, даже не скрываясь, посреди прохожих.

Правительство хочет положить конец происходящему и не жалеет средств для этой цели.

ВИЛЬЯМ ГУДАЛЬЕ, заместитель центрального комиссара полиции Обервилье: Майор, берите своих людей и оставайтесь с этой стороны. Будьте внимательны к сообщениям по рации, я дам сигнал, окей?

Комиссар Гудалье и его люди собираются задерживать незаконных торговцев, которых удалось засечь на улице, благодаря камерам видеонаблюдения. Эта задача для них не нова.

ВИЛЬЯМ ГУДАЛЬЕ: Давайте, забираем их. Везём их в район Триумфальной арки.

В общей сложности полицейские задерживают около десяти человек. С января они проводят такие операции всё чаще.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Выкладывай сюда. Это всё? Больше у тебя ничего нет?

Пятерых задержали с контрабандными сигаретами и одного с гашишным маслом. Это типичная операция для последних месяцев.

ВИЛЬЯМ ГУДАЛЬЕ: Такие операции проводятся по несколько раз в неделю. Основная цель — сделать её демонстративной, чтобы жители нас видели, а также — укрепить чувство безопасности.

В этой местности с начала года число задержаний, связанных с наркотиками, выросло на 40 процентов. В некоторых городах количество патрулей удвоилось. Изменение в стратегии произошло по указанию министра внутренних дел. Прошлой осенью Жеральд Дарманен поставил амбициозную цель: он потребовал он всех префектов, которых это касается, подготовить план: «Ноль правонарушений» в местах, где будут проходить Олимпийские игры. Большая часть состязаний состоится в Сен-Сен-Дени. Именно здесь будут жить тысячи туристов и спортсменов.

Место, где будет формироваться образ Франции для иностранцев, всё ещё кишит точками сбыта наркотиков. Эта, расположенная у ворот Парижа, действует уже 30 лет. Сотни полицейских рейдов ничего не изменили. Сегодня правоохранители забирают двух дилеров, но через несколько дней на их месте появляются новые — и так каждый раз.

На пути к плану «Ноль правонарушений» есть и другое препятствие. Как только подозреваемого задерживают, дело переходит в руки Министерства юстиции. Однако в Сен-Сен-Дени ведомство уже переполнено делами. По мнению профсоюзов, суду Бобиньи требуется втрое больше прокуроров и вдвое больше секретарей, чтобы попросту обеспечить нормальную работу. И это ещё не всё.

МАКСИМИН САНСОН, вице-председатель суда Бобиньи, представитель профсоюза судебных работников USM: Предположим, что у нас появилось больше залов заседаний, больше секретарей, больше судебных работников, но затем нужны будут места в тюрьмах, люди, занимающиеся штрафами, советники по досрочному освобождению и заключению под стражу, чтобы заниматься тюремным заключением осуждённых.

Всего этого, по словам представителей профсоюзов, во Франции также не хватает. Правительство собирается увеличить количество судей и секретарей в суде Бобиньи. Проблема в том, что операции по программе «Ноль правонарушений» приведут к увеличению ещё и количества рассматриваемых в суде дел, и этого дополнительно привлечённого персонала, таким образом, будет недостаточно.

Дата выхода в эфир 11 мая 2023 года.