WSJ: американская молодёжь вымирает тревожными темпами, обращая вспять достижения прогресса

Показатели смертности среди молодых американцев в возрасте от 1 до 19 лет выросли до самого высокого уровня почти за 15 лет, сообщает The Wall Street Journal. Среди основных причин — убийства, передозировки наркотиков, автомобильные аварии и самоубийства, говорится в статье.

Молодые американцы умирают тревожными темпами, обращая вспять годы прогресса, сообщает The Wall Street Journal.



На протяжении десятилетий достижения в области здравоохранения и безопасности неуклонно снижали уровень смертности среди американских детей. Однако в настоящее время показатели выросли до самого высокого почти за 15 лет уровня. Среди основных причин — убийства, передозировки наркотиков, автомобильные аварии и самоубийства.



Анализ федеральной статистики смертности, проведённый Стивеном Вульфом, почётным директором Центра изучения общества и здоровья, показал, что в период с 2019-го по 2020 год общий уровень смертности среди жителей США в возрасте от 1 года до 19 лет вырос на 10,7%, а за следующий год — ещё на 8,3%. Это самый высокий за полвека прирост за два последовательных года.



Согласно глобальному анализу смертности, проведённому Кристофером Мюрреем, директором Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, в других развитых странах, включая Великобританию, Германию, Канаду и Норвегию, также наблюдался рост числа смертей среди молодёжи, хотя всплески часто были сосредоточены в узких возрастных группах или среди представителей одного пола.



Между тем США — единственная страна среди государств схожего с ними уровня, где огнестрельное оружие стало основной причиной смерти молодых людей.



Самоубийства среди американцев в возрасте от 10 до 19 лет начали расти в 2007 году, а уровень убийств в этой возрастной группе начал увеличиваться в 2013 году. Рост этих показателей поначалу оставался практически незамеченным, поскольку на протяжении многих лет общий уровень детской и подростковой смертности всё ещё снижался.



Пенициллин и другие антибиотики снизили смертность от бактериальных инфекций в годы после Второй мировой войны, а вакцины взяли под контроль смертельные вирусы, такие как полиомиелит и грипп. Более надёжные автомобили, ремни безопасности и автокресла сделали вождение менее опасным. Велосипедные шлемы, детекторы дыма и уроки плавания снизили количество несчастных случаев со смертельным исходом. Медицинские достижения, которые спасают недоношенных детей и лечат лейкемию и другие виды рака, помогли многим пережить когда-то смертельные диагнозы.



Но когда началась пандемия, смертность среди молодых людей в результате самоубийств и убийств увеличилась. Летальные исходы от передозировки наркотиков и несчастных случаев на транспорте, в основном в результате дорожно-транспортных происшествий, также значительно выросли.

Согласно исследованию, проведённому Вульфом, коронавирус, который во время пандемии стал третьей по распространённости причиной смерти в Америке, отвечал лишь за одну десятую роста смертности среди молодёжи в 2020 году и одну пятую — в 2021 году.



Врачи и исследователи в области общественного здравоохранения говорят, что закрытие школ, отмена спортивных и молодёжных мероприятий и ограничения на личное общение усугубили усиливавшуюся эпидемию в сфере психического здоровья среди американской молодёжи. По словам специалистов, масла в огонь подбросили соцсети, заменившие успешные отношения на жажду социального внимания в интернете, которая оставляет молодых людей неудовлетворёнными и отправляет их на сайты, где оправдывается нездоровое поведение, например, расстройства пищевого поведения или нанесение себе порезов.



Спрос на психиатрические услуги и на другие виды психологической поддержки значительно превысил предложение, в результате чего молодые пациенты обращались в отделения неотложной помощи, которые и так были перегружены больными COVID-19.



В некоторой степени, пишет The Washington Post, растущие показатели смертности среди молодёжи отражают тенденции, наблюдаемые среди взрослого населения.



Уровень смертности среди белых американцев среднего возраста начал расти с 1999 года, в основном из-за самоубийств, злоупотребления алкоголем, передозировки наркотиков и хронических заболеваний печени, хотя показатели смертности среди чернокожих и латиноамериканцев за тот же период снизились.



В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в США упала на 1,8 года, что стало самым большим снижением как минимум со времён Второй мировой войны. Произошло это не только из-за вспышки коронавируса, но и из-за увеличения смертности от убийств, а также от непреднамеренных травм, в том числе от передозировки наркотиков.



По словам исследователей, увеличившееся во время пандемии число владельцев оружия, а также скандалы с участием полиции, в том числе убийство Джорджа Флойда, усилили недоверие к правоохранительным органам в США. Это, в свою очередь, побудило некоторых людей прибегать к смертоносным формам «уличного правосудия», вместо того чтобы звонить в полицию, отмечается в статье.