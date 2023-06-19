Independent: растёт осознание обмана — бывший заместитель британского премьера назвал выход Великобритании из ЕС провалом

Известный консервативный политик лорд Хеселтайн, занимавший пост заместителя премьер-министра при Джоне Мейджоре, назвал выход Великобритании из ЕС провалом, призвав восстановить прежние позиции страны в Европе, сообщает The Independent. Хеселтайн призвал британские власти «сказать правду британскому народу».

Один из наиболее видных представителей Консервативной партии, который более 30 лет был членом британского парламента, лорд Хеселтайн, призвал Великобританию «восстановить своё положение в центре Европы», учитывая, что выход страны из ЕС обернулся провалом, пишет The Independent.

Хеселтайн обвинил находящихся у власти политиков в сокрытии от глаз публики того ущерба, который нанёс Соединённому Королевству выход из Европейского союза. Политик, занимавший пост заместителя премьер-министра при Джоне Мейджоре, заявил, что пришло время «сказать правду британскому народу».

По его словам, у решения, которое британцы поддержали на референдуме 2016 года, был целый ряд недостатков. В частности, выход из ЕС привёл к нехватке квалифицированных рабочих, что сдерживает экономический рост, а также нанёс большой ущерб британским фермерам из-за торговых сделок, заключённых с Австралией и Новой Зеландией.

При этом Хеселтайн полагает, что с уходом Бориса Джонсона с поста премьера настроения в обществе стали меняться: теперь всё больше британцев понимают ущерб, который стране нанёс выход из ЕС. «Растёт осознание обмана, который имел место, и лжи, которая лежала в его основе», — приводит издание его слова.

Хеселтайн и раньше высказывался против выхода Великобритании из Европейского союза, но теперь опросы показывают, что рекордное число людей, которые раньше поддерживали итоги референдума, сожалеют о том, что их страна вышла из ЕС, так как это привело к негативным последствиям. Так, последний опрос YouGov показал, что только пятая часть тех, кто на референдуме высказался в поддержку выхода из союза, считают, что процесс был успешным.