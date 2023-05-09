Евроскептицизм не просто жив, но и процветает — Daily Mail о том, какие могут покинуть ЕС в ближайшем будущем

Несмотря на то, что ни одна страна пока не последовала примеру покинувшей ЕС Великобритании, в целом ряде государств блока процветает евроскептицизм, пишет Daily Mail. По данным издания, в настоящий момент самым неопределённым можно назвать будущее в союзе Греции, Италии, Франции, Венгрии и Швеции.

Когда на референдуме 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, сторонники сохранения членства в ЕС предупреждали, что эффект домино может заставить другие страны последовать примеру Соединённого Королевства. Однако, как отмечает Daily Mail, с тех пор ни одна страна так и не заявила о своём желании покинуть союз.

Во многом это связано с зависимостью экономик стран-членов ЕС от фондов союза по восстановлению после пандемии, а также с укреплением солидарности на фоне российской спецоперации на Украине. Впрочем, евроскептицизм не просто жив, но и процветает в целом ряде стран Европы.

На прошлой неделе лидер второй по величине партии Швеции «Шведские демократы» Йимми Окессон пересмотреть и оценить необходимость членства страны в Евросоюзе. В свете комментариев Окессона Daily Mail задалась вопросом, какие страны могут однажды сделать выбор в пользу свободы, отказавшись от членства в ЕС.

«Неопределённое» будущее в союзе, как пишет британская газета, ждёт Грецию, которая вступила в ЕС в 1981 году, и с тех пор находилась в весьма нестабильных отношениях с Брюсселем. Основным источником напряжённости между Грецией и её партнерами по ЕС стал долговой кризис в стране, начавшийся в 2009 году. В Брюсселе настаивали на мерах жёсткой экономии в качестве условия предоставления финансовой помощи, что Афины сочли попыткой унизить Грецию.

Действующий премьер-министр Кириакос Мицотакис приложил немало усилий для восстановления отношений своей страны с ЕС, однако в Греции евроскептицизм популярнее, чем в любой другой стране Европы. В ходе проведённого в феврале 2023 года опроса Eurobarometer 53% граждан заявили, что пессимистично смотрят на будущее ЕС, а 60% отметили, что не доверяют Брюсселю. Более того, предстоящие в этом году парламентские выборы Мицотакис, скорее всего, проиграет более скептично настроенным по отношению к ЕС политическим группам.

Ещё одна страна, жители которой всё больше разочаровываются в Европейском союзе, — Италия. Хотя страна и является одним из основателей блока, события последних нескольких лет заставили итальянцев усомниться в ЕС больше, чем когда-либо прежде. Италия сильно пострадала от пандемии коронавируса, и активно критиковала ЕС за медлительность и неэффективность в оказании поддержки.

В результате на выборах в сентябре прошлого года победу одержала правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони, которую в немецких СМИ за антиевропейскую позицию назвали «самой опасной женщиной в Европе». Хотя за восемь месяцев пребывания у власти Мелони делала ставку на осторожность, а не на конфронтацию с Брюсселем, аналитики полагают, что итальянский премьер лишь подыгрывает ЕС из необходимости, вызванной финансовыми трудностями Италии.

При этом, согласно последнему опросу Eurobarometer, только 50% итальянцев доверяют ЕС, и многие подозревают, что Мелони просто тянет время, решая, как ослабить контроль Брюсселя над делами своей страны.

Ещё одна страна, которая может назвать свои отношения с ЕС непростыми, — Франция. Будучи одним из основателей блока и играя важную роль в формировании политики ЕС на протяжении многих лет, Франция также является одним из самых ярых критиков блока.

Множество французов, как отмечает Daily Mail, убеждены, что страна потеряла свой суверенитет в пользу Брюсселя, в связи с чем во Франции всё большей популярностью пользуется лидер партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен. В прошлом году на выборах Эммануэль Макрон лишь с небольшим перевесом одержал победу над Ле Пен. Однако рейтинг одобрения действующего президента во Франции сейчас находится на рекордно низком уровне после нескольких месяцев широкомасштабных протестов из-за пенсионных реформ, сплотивших страну против Макрона.

Опрос Eurobarometer показал, что 57% французов не доверяют ЕС, а 50% населения страны пессимистично смотрят на будущее блока.

На фоне комментариев Окессона Daily Mail не могла не заинтересоваться и перспективами в ЕС Швеции. В частности, политик высказался против чрезмерного вмешательства Брюсселя во внутреннюю политику своей страны. По его словам, постоянное расширение полномочий ЕС означает, что «немецкие, польские или французские политики на практике решают, какой автомобиль вы можете купить, насколько дорогим должен быть бензин и какое дерево вы можете срубить на своем участке».

Однако, несмотря на разгоревшиеся в стране дебаты, перспектива выхода Швеции из ЕС маловероятна. По данным Eurobarometer, шведы относятся к членству в ЕС наиболее позитивно: 63% людей утверждают, что доверяют блоку, а 73% смотрят на его будущее с оптимизмом.

Страной с более неопределённым будущим в ЕС можно назвать Венгрию, президент которой Виктор Орбан, пишет издание, в последнее время стал изгоем в Европе, так как поддерживал тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным. Более того, правительство Орбана обвиняют в подрыве демократических свобод в Венгрии и использовании государственных ресурсов для укрепления своей власти.

Разногласия Будапешта и Брюссель, в том числе в отношении прав человека, привели к тому, что Венгрии отказали в доступе к десяткам миллиардов евро из фондов ЕС по восстановлению после пандемии. Евросоюз установил ряд требований, чтобы выполнить которые стране провести ряд серьёзных политических реформ, на что Орбан вряд ли пойдёт.

Между тем, по данным Eurobarometer, 43% венгров настроены пессимистично в отношении ЕС, и 44% утверждают, что не доверяют блоку.