SZ: пешие прогулки, разговоры, совместные трапезы — Макрон и Шольц снова взялись за укрепление франко-германской дружбы

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены в ближайшие месяцы «развеять сомнения в прочности франко-немецкой дружбы и опровергнуть слухи о том, что они не могут найти общий язык из-за разных темпераментов», пишет Süddeutsche Zeitung. Сделать это они планируют с помощью «весьма необычных мер»: Шольц уже пригласил Макрона на ужин в соседнем ресторане, а также выдвинул идею совместных заседаний правительств двух стран в форме пеших прогулок.

На фоне непрекращающейся критики состояния своих отношений Германия и Франция намерены улучшить климат между правительствами двух стран с помощью «весьма необычных мер». По информации Süddeutsche Zeitung, в будущем кабинеты министров двух государств будут проводить совместные заседания по меньшей мере раз в год. Первое из этих заседаний состоится осенью в Германии.

Кроме того, запланированы реформы давно существующего франко-германского совета министров, которые должны привнести содержательности в его работу, утверждает Süddeutsche Zeitung. Демонстрируя единство, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены в ближайшие месяцы «развеять сомнения в прочности франко-немецкой дружбы и опровергнуть слухи о том, что они не могут найти общий язык из-за разных темпераментов».

Шольц начал с приглашения на ужин. 6 июня он намерен встретиться с Макроном в ресторане, расположенном неподалёку от его собственной квартиры в Потсдаме. По данным издания, он собирался сделать это ещё в октябре прошлого года. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, совместный ужин политиков пришлось перенести в ведомство федерального канцлера.

Уже на этой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет участие в заседании французского правительства в Париже. Однако кульминацией франко-германского сближения станет многодневный государственный визит Эммануэля Макрона в Германию в начале июля по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний раз подобный визит «с большой помпезностью и символизмом» был совершён 23 года назад президентом Франции Жаком Шираком.

Но символизмом дело не ограничится. Ещё в январе на полях торжеств по случаю 60-летия Елисейского договора о дружбе между Францией и ФРГ в Париже страны обсудили практические улучшения. Германия представила необычную идею совместных заседаний кабинетов министров двух стран, которые должны значительно отличаться от обычных правительственных встреч. На заседания будут приглашаться докладчики для обсуждения тем, волнующих обе страны, например искусственного интеллекта или проблем освоения космоса. При этом предполагается, что разговор будет вестись без формальностей и коммюнике. Вместо этого планируется проводить совместные пешие прогулки.

Ожидается, что первое совместное заседание состоится в октябре, точная дата и место проведения пока не определены. О гостевой резиденции правительства Германии Мезеберг в Бранденбурге не может быть и речи — не тот масштаб.

Заседания франко-германского совета министров будут по-прежнему проводиться раз в полгода. Но и они будут выглядеть иначе: круг участников сузится, а основное внимание будет уделяться одному направлению политики. Например, по замыслу Берлина, на одном заседании будет обсуждаться внешняя политика и политика безопасности, а трудовая и социальная политика — в другой раз. Будучи министром финансов, Шольц, как говорят, иногда скучал во время длительных правительственных консультаций. Поэтому он хочет сделать заседания более интересными. «Речь идёт о спокойном обсуждении важных социальных вопросов», — говорится в заявлении ведомства федерального канцлера.

Однако за всем этим стоит и признание того, что Ахенский договор о сотрудничестве между Германией и Францией, подписанный «с большим апломбом» в 2019 году, до сих пор не оправдал возложенных на него ожиданий. Договор предусматривал гораздо более тесное взаимодействие и должен был вдохнуть новую жизнь в сотрудничество, особенно в области европейской политики. «Мы хотим справляться с великими вызовами нашего времени рука об руку», — заявила тогда канцлер Германии Ангела Меркель. Однако на практике иногда обе стороны испытывают разочарование. Так, недавнее заявление Макрона о том, что европейцам не следует ввязываться в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, вызвало серьёзное раздражение в Берлине.

Кроме того, Шольц также не поддерживает выдвинутую Макроном концпепцию «стратегической автономии» Европы. В Париже, в свою очередь, с тревогой следят за демонстративной близостью Шольца к президенту США Джо Байдену. Тем не менее в ведомстве федерального канцлера подчёркивают, что Макрон в принципе является желанным партнёром: «Он президент Франции, но при этом суперпроевропеец». И его «немецко-французский рефлекс» работает хорошо, передаёт Süddeutsche Zeitung.