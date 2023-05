Guardian: большинство британцев хотят более тесных отношений с Евросоюзом

Большинство британцев считают, что выход из ЕС создал больше проблем, чем решил, и выступают за установление более тесных отношений с Евросоюзом, пишет газета The Guardian. Такие выводы были сделаны на основании опроса более чем 10 тыс. британцев. Также более половины опрошенных ответили, что Великобритания должна выдавать больше виз, чтобы иностранные работники могли приезжать в страну.

Явное большинство британских избирателей теперь выступают за установление более тесных отношений с Европейским союзом, сообщает британская газета The Guardian. Об этом говорят новые опросы, свидетельствующие о резком переломе в общественном мнении после выхода из ЕС.

Даже в тех округах, где в 2016 году было подано больше всего голосов за выход из ЕС, более чем в два раза больше избирателей теперь считают, что лучший путь вперёд — это движение в противоположном направлении — и установление более тесных связей с Брюсселем.

Опрос более 10 тыс. респондентов, проведённый по заказу международной группы «Лучшее для Британии» (Best for Britain), сопровождаемый подробным анализом на основе новых границ избирательных округов, станет отрезвляющим чтением для Риши Сунака, который поддерживал выход из ЕС как путь к большему экономическому успеху, утверждает The Guardian.

Опрос Focaldata показал, что в три раза больше взрослых (63%) теперь считают, что выход из Евросоюза создал больше проблем, чем решил, по сравнению с 21%, которые считают, что он решил больше проблем, чем создал.

В целом, 53% опрошенных теперь хотят, чтобы правительство стремилось к более тесным отношениям с ЕС, чем сейчас, после выхода из единого рынка и таможенного союза, — против всего 14%, которые хотят, чтобы Великобритания стала более отдалённой от Европы.

В Бостоне и Скегнессе в Линкольншире, где в 2016 году за выход из ЕС проголосовало 74,9% опрошенных, более чем в два раза больше людей (40%) теперь хотят более тесных связей с ЕС. При этом всего 19% хотят, чтобы отношения стали ещё более отдалёнными.

Метод, с помощью которого производился анализ, — это хорошо известная статистическая техника, которая объединяет данные подробного опроса и другую информацию из таких источников, как перепись населения и данные Управления национальной статистики, чтобы определить точную вероятность того, как будут голосовать различные группы населения в разных избирательных округах, поясняет британская газета.

Опрос проводится после того, как на прошлой неделе были опубликованы официальные данные, показывающие, что чистая миграция в Великобританию выросла до нового максимума в более чем 606 тыс. в 2022 году — что на 24% больше, чем предыдущий максимум в 488 тыс. в 2021 году, несмотря на заявления правительства о том, что выход из ЕС позволит Великобритании «вернуть контроль» над своими границами. Вопросы иммиграции будут стоять на повестке дня на встрече Сунака с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоится в четверг в Молдавии.

На вопрос о визовой политике Великобритании более половины опрошенных ответили, что Великобритания должна выдавать больше виз, чтобы иностранные работники могли приезжать в страну. Около 19% хотели бы видеть больше виз вообще, а 32% сказали, что хотели бы видеть больше виз, но только в секторах с дефицитом рабочей силы. И лишь 23% хотели бы, чтобы выдавалось меньше виз.

Также накапливаются свидетельства того, какой ущерб экономике Великобритании и её торговле наносят торговые барьеры после выхода из ЕС, дополнительная бюрократия и расходы экспортёров и импортёров.

На прошлой неделе The Guardian сообщила данные Лондонской школы экономики, согласно которым британские домохозяйства после выхода из Евросоюза заплатили £7 млрд, чтобы покрыть дополнительные расходы на импорт продуктов питания из ЕС в результате новых торговых барьеров.

Несмотря на то что Сунак попытался построить более дружественные отношения с Брюсселем, чем два его предшественника, Борис Джонсон и Лиз Трасс, на него оказывается всё большее давление, чтобы он сделал больше для помощи британскому бизнесу и объяснил, как можно ограничить ущерб, нанесённый торговле выходом из ЕС, подчёркивает The Guardian.