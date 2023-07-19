Politico: конец ЕС как мирного проекта — Брюссель планирует выделить €20 млрд на военные нужды Украины

Евросоюз собирается выделить дополнительные €20 млрд на военную помощь Украине, сообщает Politico. Если этот план будет одобрен, это ознаменует полную идеологическую трансформацию ЕС как самопровозглашённого мирного проекта. До начала боевых действий подобные решения были немыслимы. Иронично, что эти деньги будут перенаправляться через Европейский фонд мира, отмечает американское издание.

В течение ближайших четырёх лет Евросоюз собирается выделить на укрепление украинской обороны дополнительные €20 млрд, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с соответствующим планом. При этом ЕС не будет напрямую платить за оружие для Киева, а станет помогать странам — членам союза компенсировать расходы на приобретение боеприпасов, ракет и танков, предназначенных для передачи Украине. Также деньги пойдут на обучение солдат ВСУ.

Такого подхода Евросоюз придерживается практически с самого начала боевых действий, продолжает издание. Но новое предложение станет мощным толчком для выбранной стратегии. В прошлом году на схожие цели Брюссель выделил €4 млрд. Теперь он берёт на себя большие обязательства, увеличивая эту сумму в пять раз.

Если план будет принят, то это также ознаменует полную идеологическую трансформацию ЕС как самопровозглашённого мирного проекта. До начала боевых действий на Украине концепция, в рамках которой союз бы субсидировал поставки вооружения, была немыслима. Теперь же она может быть закреплена на годы вперёд. Иронично, что все эти деньги будут перенаправляться через уже существующий фонд под названием «Европейский фонд мира». Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее уже допускал, что его можно было бы превратить в «Фонд обороны Украины».

Но новый план — это всего лишь часть более широкого пакета долговременной поддержки Киева. В период с 2024 по 2027 годы ЕС также собирается выделить €50 млрд на гражданские нужды. На данный момент предложение о предоставлении Украине €20 млрд военной помощи отправлено на рассмотрение в страны ЕС. В четверг на предстоящей встрече в Брюсселе министры иностранных дел должны будут согласовать этот план. Предложение может быть принято осенью, и тогда оно станет посланием России, что союз готов сделать всё необходимое для поддержки Украины.

Но до сих пор у союза постоянно возникали трудности в попытках добавить что-либо к уже существующему фонду военной помощи Украине. Препятствием становились политические конфликты и задержки, в том числе из-за Венгрии, которая продолжает поддерживать с Россией хорошие отношения.