Benzinga: «ничего хорошего из этого не выйдет» — Маск отметил лицемерие в решении Байдена об отправке кассетных бомб Киеву

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22:00 ABC News: освобождённый из российского плена американский наёмник вернулся на Украину Наёмник из США Александр Дрюке, ранее находившийся в российском плену, заявил, что вернулся не территорию Украины, сообщает телеканал ABC News.

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