Benzinga: «ничего хорошего из этого не выйдет» — Маск отметил лицемерие в решении Байдена об отправке кассетных бомб Киеву

Глава Twitter Илон Маск обратил внимание на лицемерие Вашингтона в вопросе о передаче Киеву кассетных бомб, сообщает Benzinga. По мнению бизнесмена, ничего хорошего из этого не выйдет. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — подчеркнул он.
Глава Twitter Илон Маск раскритиковал спорный шаг президента США Джо Байдена о поставках Киеву кассетных бомб, отметив скрытое «лицемерие» в процессе принятия решений, сообщает финансовый портал Benzinga.
«Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их (кассетные бомбы. — ИноТВ) для последующего применения? — написал он в своей соцсети. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие».
Кассетные бомбы запрещены в более чем 120 странах мира из-за неизбирательного характера их действия и потенциального вреда для гражданского населения. Известно, что неразорвавшиеся боеприпасы могут представлять опасность для населения в течение многих лет, говорится в статье.
Решение администрации Байдена включить кассетные бомбы в пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн вызвало серьёзную тревогу среди правозащитных организаций и американских законодателей, пишет издание.
Споры вокруг решения об отправке кассетных бомб на Украину также вызвали критику со стороны международных союзников Вашингтона. В частности, своё неодобрение и обеспокоенность выразили такие страны, как Великобритания и Испания.
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