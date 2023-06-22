Independent: «морж» против джиу-джитсу — Маск и Цукерберг договорились провести «бой в клетке»

Марк Цукерберг и Илон Маск согласились провести «бой в клетке», инициатором которого выступил глава Tesla, сообщает The Independent. При этом 51-летний Маск уже заявил, что намерен использовать против своего 38-летнего оппонента, владеющего джиу-джитсу, приём под названием «морж», говорится в статье.
Глава Meta* Марк Цукерберг и глава Twitter Илон Маск договорились провести бой в клетке, сообщает The Independent.
Изначально предложение провести поединок поступило от Маска, который написал на своей платформе, что «готов к бою в клетке». Произошло это после того, как появились слухи о том, что глава Meta* разрабатывает конкурента для Twitter.
Цукерберг ответил скриншотом твита Маска с подписью «назови место».
Представитель Meta подтвердил изданию The Verge, что ответ Цукерберга не был шуткой, заявив, что «эта история говорит сама за себя».
Маск в качестве места для предстоящего боя назвал один из октагонов Лас-Вегаса, а именно центр UFC Apex.
Цукерберг ранее в Facebook** писал о своих тренировках по боевым искусствам, а также много говорил об этом в выступлениях на подкастах.
В мае он принял участие в своём первом турнире по джиу-джитсу, причём в процессе подготовки к этому соревнованию он тренировался с перспективными бойцами UFC, отмечает издание.
«Принял участие в своём первом турнире по джиу-джитсу и выиграл несколько медалей для команды Guerrilla Jiu Jitsu», — написал 38-летний миллиардер в Instagram***, опубликовав несколько своих фотографий, а также эмодзи с золотой и серебряной медалями.
51-летний глава Tesla, напротив, утверждает, что не занимается спортом. В среду он написал в Twitter: «Я почти никогда не тренируюсь, только поднимаю своих детей и подбрасываю их в воздух».
Маск заявил, что для победы над Цукербергом будет использовать приём под названием «Морж».
«Я собираюсь использовать приём под названием «Морж», когда я просто ложусь на вас, и вы не можете вырваться», — пояснил он в ходе одного из подкастов.
* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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