В сербской крепости Смедерево стартовал десятый чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва Наций», сообщает Die Welt. В состязаниях национальных команд Германия, скорее всего, останется в этом году без медалей. Однако уже сейчас можно сказать с уверенностью, что в главном событии турнира — «массовом побоище 150 на 150» — немцы всё же добьются триумфа на стороне «топовой нации России» отмечает издание.

В сербской крепости Смедерево стартовал десятый чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва Наций», сообщает Die Welt.



В этом году на турнир в Сербию съехались национальные команды сразу из 35 стран, в том числе из Германии. Участники же соревнований облачены в средневековые доспехи и сражаются на мечах, булавах и секирах, уточняет немецкое издание.



«Когда я приехал на турнир в Люксембург по приглашению друзей я подумал: «Бог ты мой, да что они творят? Они же месят друг друга в кашу!» — поделился впечатлениями о своём первом знакомстве с этим видом боевых единоборств глава немецкой ассоциации исторического средневекового боя Александр Йост.



Участники подобных турниров сразу приступают к делу, а шишки и гематомы при этом — обычное дело. Часто течёт кровь, и даже случаются переломы, отмечает Die Welt.



Помимо одиночных боёв, немцы выступят в таких классических дисциплинах, как «5 на 5» и «12 на 12».



В этом году, впервые за всю историю проведения чемпионатов мира, в «Битве Наций» примут участие и женщины. Выступить им, однако, придётся в «специальной категории».



С особенным же нетерпением, продолжает Die Welt, участники соревнований ждут главного события турнира: в этом году, опять-таки впервые, состоится схватка в категории «150 на 150». Ради этого «массового побоища» немецкая команда объединилась с итальянцами, и все вместе они будут сражаться на стороне «топовой нации России».



«Наша мечта сбылась благодаря дисциплине «150 на 150». Мы так долго ждали подобных полевых сражений в полных контакт», — признался капитан немецкой сборной на чемпионате мира по историческому средневековому бою Йонас Фрезе.



В состязаниях национальных команд Германия, пожалуй, останется в этом году без медалей. Однако уже сейчас можно сказать с уверенностью, что она «добьётся триумфа на стороне России в сражении «150 на 150», подчёркивает издание.