Лiга.net: Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Лебедевым

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Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО Contra Magazin
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Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис Hannoversche Allgemeine
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Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
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Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
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Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
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El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
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Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата Radio ZET
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Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС Aargauer Zeitung
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Глава МИД Абхазии посетит Москву 1 апреля для встречи с Лавровым
Глава МИД Абхазии Даур Кове приедет в Москву, где 1 апреля проведёт встречу с российскими коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсудят ключевые вопросы повестки двусторонних отношений.
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«Барселона» уменьшила тренировочную нагрузку на Месси из-за проблем со здоровьем
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет получать меньшую нагрузку на тренировках, чтобы избежать хирургического вмешательства.
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На Урале суд арестовал подозреваемого в краже 22 млн рублей из почтового хранилища
В Челябинской области Усть-Катавский городской суд арестовал одного из двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из почтового хранилища. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
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Число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раз с 2010 года
Число приёмных семей в Москве увеличилось в 7,5 раз с 2010 года, сообщает m24. К настоящему времени их количество достигает 2672.
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В Госдуме оценили сообщение о создании на Украине электромагнитного оружия
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение компании «Спецтехноэкспорт» о том, что на Украине создали электромагнитное оружие.
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МИД России: военные специалисты будут в Венесуэле сколько потребуется
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
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Самедов заявил, что к Кокорину и Мамаеву пускают только родных и близких
Игрок «Крыльев Советов» Александр Самедов, выступавший вместе с арестованными футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в составе сборной России, рассказал, что не может пообщаться с коллегами, так как к ним пускают только родных или близких.
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Европарламент призвал к новым санкциям по Венесуэле
Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.
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Архитекторы разработали три варианта строительства въездных ворот в Крым
Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва заявила, что специалисты разработали три варианта строительства въездных ворот на востоке полуострова.
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МИД: Россия не оставит без реакции приговор суда Литвы россиянам
Россия не оставит без реакции приговор Вильнюсского окружного суда россиянам по делу о событиях 13 января 1991 года, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Бразильский боец UFC называет чемпионом Фергюсона, а не Нурмагомедова
Представитель лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата Эдсон Барбоза называет обладателя пояса в своём весе Хабиба Нурмагомедова настоящим бойцом, но, по его мнению, чемпионом дивизиона является Тони Фергюсон.
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Капитан ЦСКА Хайнс прокомментировал предстоящий матч против «Химок» в рамках Евролиги
Капитан ЦСКА Кайл Хайнс в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предстоящий матч против «Химок» в рамках 29-го тура регулярного сезона Евролиги.
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Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков рассказал о задачах на финальную часть сезона
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с газетой «Известия» рассказал о задачах на финальную часть сезона.
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Трамп раскритиковал Мексику из-за бездействия в вопросе мигрантов
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.
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Эксперт прокомментировал сообщения о позиции Дании по «Северному потоку — 2»
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».
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Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону, Логинов занял второе место
Российский биатлонист Матвей Елисеев победил в спринтерской гонке на 10 км у мужчин в рамках чемпионата России в Тюмени.
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Лукашенко объяснил свои резкие высказывания во время посещения коровника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои резкие высказывания во время рабочей поездки в Могилёвскую область, где посетил коровник агрохолдинга «Купаловское» и выразил недовольство условиями содержания скота.
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Захарова заявила о создании во Франции атмосферы недоверия вокруг российских СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что положение российских СМИ во Франции продолжает ухудшаться.
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Тутберидзе опубликовала видео, где её 11-летняя ученица прыгает четверной тулуп
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала видео, на котором её 11-летняя ученица Софья Акатьева успешно выполнила четверной тулуп.
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Кравчук оценил вероятность нового «майдана» на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT предположил, что по итогам президентских выборов в стране может быть новый «майдан» в случае массовых фальсификаций.
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Медведчук обратился в полицию после атаки националистов на его дом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в полицию в связи с нападением националистов на его дом.
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ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу адвокатов Кокорина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу со стороны защиты футболиста Александра Кокорина на арест спортсмена из-за нарушений правил оформления.
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Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта
Станцию Московского метрополитена «Каховская» закроют с 30 марта, сообщает m24 со ссылкой на Дептранс.
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Опубликовано видео задержания причастного к теракту в Москве боевика
Следственный комитет опубликовал кадры задержания в Дагестане Магомедали Вагабова, члена причастной к двойному теракту в метро Москвы в 2010 году бандгруппы.
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В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Правительство России сообщило, что приняты решения о создании в стране производства газовых турбин большой мощности.
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Адиев сообщил, что «Анжи» будет возвращаться с матча 21-го тура РПЛ автобусом
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда будет возвращаться домой на автобусе в целях экономии средств.
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Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
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На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, соответствующее сообщение опубликовала компания «Спецтехноэкспорт». Там отметили, что новое оружие сможет поражать военные радиоэлектронные средства.
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В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
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СМИ: «Реал» готов потратить €500 млн на трёх футболистов
Мадридский «Реал» планирует пригласить в состав команды Эдена Азара, Поля Погба и Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
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Кравчук рассказал о своём отношении к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук в блицинтервью RT рассказал, что не считает кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского «тёмной лошадкой».
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В украинском городе проверяют сообщения о минировании перед приездом Порошенко
Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют сообщения о минировании ряда объектов в городе Стрый, куда должен приехать украинский лидер Пётр Порошенко для выступления перед своими сторонниками.
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Захарова подчеркнула законность пребывания российских специалистов в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о российских военнослужащих в Венесуэле.
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Россия доставила в Каракас партию гумпомощи с медицинскими модулями
Россия доставила в Каракас очередную партию гуманитарной помощи с медицинскими модулями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Тренер ХК «Динамо» Крикунов подписал новый контракт с клубом
Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Крикунов останется наставником команды в ближайшие два года.
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Автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
С 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей.
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Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.
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МИД Белоруссии: Минск и Вашингтон могут взаимно назначить послов через год-два
Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов через год-два.
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Призёр Олимпиады в женской борьбе Коблова пропустит сезон
Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2016 в женской борьбе Валерия Коблова заявила, что берёт паузу в карьере, чтобы посвятить время семье и восстановить здоровье.
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Министр обороны Венесуэлы планирует посетить Москву в конце апреля
Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес планирует посетить Россию в конце апреля для участия в Московской конференции по безопасности.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде в Москве в выходные дни.
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Малкин: в последние годы страсть к хоккею стала остывать
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что больше не испытывает такого же азарта к хоккею, как на начальном этапе карьеры.
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Сульшер: я всегда мечтал об этой работе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписавший трёхлетний контракт с клубом, рад возможности тренировать команду на протяжении долгого времени.
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Глава Якутии ввёл запрет на работу мигрантов в ряде сфер деятельности
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать иностранцев к работе в 33 областях экономики в 2019 году.
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В МИД Белоруссии заявили об отсутствии планов вступать в ЕС
Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что страна пока не собирается вступать в Европейский союз.
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Промоутер заявил о желании увидеть бой Кличко с Уайлдером
Том Леффлёр, являющийся промоутером украинского боксёра Владимира Кличко, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с чемпионом мира по версии Международного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
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В Дагестане задержан причастный к взрывам в метро Москвы в 2010 году боевик
В Хасавюртовском районе Дагестана задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году. 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метро произошли два взрыва. В результате погиб 41 и ранены 88 человек.
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В НАБУ заявили о закрытии на Украине всех дел о незаконном обогащении
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что в стране были закрыты все уголовные дела по статье о незаконном обогащении.
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Сульшер подписал контракт с МЮ на три года
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утверждён на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» и подписал новый договор с клубом.
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Малкин рассказал о своей вспыльчивости
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своей вспыльчивости и признал, что должен зарабатывать меньше удалений.