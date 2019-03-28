Лiга.net: Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Лебедевым

Украинский боксёр Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым. Как пишет «Лiга», Усик объяснил это тем, что он и его команда решили переходить в супертяжёлый вес.

Украинский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым, передаёт «Лiга».

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжёлый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс, — успехов. Боксируйте, завоёвывайте», — сказал Усик.

Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира. Теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте: WBO, WBC и IBF. Титул WBA Усик выиграл в поединке с Муратом Гассиевым в финале WBSS в июле 2018 года.