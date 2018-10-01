Euronews: в Ростове-на-Дону скрестили мечи, как в старые времена

Фестиваль «Меч Дона» собрал десятки участников, и парк Ростова-на-Дону превратился в средневековое поселение. Как передаёт Euronews, центром внимания стала арена для битв, где сражались реконструкторы в тяжёлых доспехах.

Рыцари съезжались в Ростов-на-Дону: парк в центре города превратился в средневековое поселение. Фестиваль «Меч Дона» собрал десятки участников, а летняя погода привлекла множество зрителей.

Центр внимания — арена для битв, где сражаются воины в тяжёлых доспехах: и один-на-один, и пятеро-на-пятеро.

МУЖЧИНА: Это было очень давно, я был юн, местами пьян. Очень нравились приключенческие романы, исторические фильмы. Ну а потом так случайно познакомился с ребятами и начал заниматься. Потому что люди иногда едут за наградами, призами; а мы едем туда потому, что любим бить людей.

Но дело не только в схватках: организаторы заявляют, что средневековый фестиваль — в первую очередь фестиваль древней культуры, там есть место конкурсу костюмов, старинным ремёслам и играм, и конечно же, музыке и танцам.

Дата выхода в эфир 01 октября 2018 года.