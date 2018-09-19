wPolityce: русские овладели тактикой «гибридной войны» еще в XVIII веке

Хотя термин «гибридная война» появился относительно недавно, Россия уже неоднократно использовала данную тактику в прошлом. Как пишет издание wPolityce, в частности, на протяжении всего XVIII века русские вели долгосрочную разведывательную, диверсионную и подрывную операцию против Речи Посполитой.

В последнее время большую популярность обрёл термин «гибридная война», описывающий действия России в отношении стран, которые она считает своими противниками. Как пишет wPolityce, хотя само определение и появилось относительно недавно, русские мастерски успели овладеть данной тактикой и неоднократно использовали её в прошлом, в частности, против Речи Посполитой в XVIII веке.

Польское издание отмечает, что поляки до сих пор считают этот период относительно спокойными годами, в которые не было крупных военных столкновений. Но с точки зрения российских стратегов, ситуация выглядела иначе, поскольку тогда русские развязали против них гибридную войну.

На протяжении всего XVIII века они вели в отношении польского государства долгосрочную разведывательную, диверсионную и подрывную операцию. У них было множество агентов в рядах польских элит, которые следили за тем, чтобы Польша не стала сильным государством и не проводила реформ, которые могут укрепить её в политическом, экономическом или военном плане.

Когда солдаты Костюшко захватили архив российского посла Игельстрома, они обнаружили список 110 важнейших персон в польском государстве, которые много лет тайно получали деньги из петербургской казны. Среди этих людей были в том числе политики, которых считали реформаторами, например, король Станислав Август Понятовский, Адам Чарторыйский, церковные иерархи и десятки государственных чиновников.

Кроме того, продолжает автор статьи, в XVIII веке русские также не жалели денег на то, чтобы настроить против Польши западную общественность. Их агентами влияния стали самые авторитетные на тот момент европейские мыслители во главе с Вольтером и Дидро. Царица Екатерина II купила у второго за 15 тыс. лир его огромную библиотеку и сделала его хранителем этих книг, назначив ежегодное жалование в тысячу лир.

Неудивительно, что философ решил послужить пером Петербургу: он писал хвалебные гимны в честь царицы и называл Россию идеальным государством, в котором восторжествовал разум. В свою очередь, Вольтер за соответствующее вознаграждение от графа Воронцова хвалил российскую политику в отношении Речи Посполитой, приведшую к разделу Польши. Он объяснял, что Польшу нужно было ликвидировать в рамках борьбы с религиозной нетерпимостью.

Той же политики, что и Россия, придерживалась Пруссия. Король Фридрих II презрительно называл поляков «ирокезами», которым нужно принести цивилизацию, чтобы превратить их в настоящих европейцев. В Варшаве у него тоже была целая армия агентов, следивших за тем, чтобы Польша не стала сильной. Кроме того, он распространял фальшивую польскую валюту, чтобы ослабить экономику.

Как заключает издание, так на протяжении всего XVIII века немцы и русские уничтожали Речь Посполитую. Польские элиты не осознавали этого: они радовались миру и даже верили, что Берлин и Петербург выступают их союзниками.

«Истории свойственно повторяться, лишь несколько видоизменяясь. Сейчас, чтобы лишить противника самостоятельности и подчинить своим интересам, не обязательно начинать военное вторжение, ведь можно использовать старые методы: задействовать агентов влияния, подкупать элиты, вести пропаганду, распространять дезинформацию, внушать комплекс неполноценности и так далее. Всё это продолжает работать», — заключает автор статьи.