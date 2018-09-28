ЗН: на Украине проверят шесть телеканалов за игнорирование «памяти жертв красного террора»

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит шесть телеканалов за несоблюдение правил вещания в «День памяти жертв красного террора». Как пишет «Зеркало недели», данные каналы не предоставили необходимую информацию о памятной дате, нарушив правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура и дни памяти.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проверит шесть телеканалов за несоблюдение правил вещания в «День памяти жертв красного террора». Как передаёт «Зеркало недели», об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Национальный совет 27 сентября назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Студия 1+1», г. Киев (логотип «1+1»), ООО «Новости 24 часа», г. Киев (логотип NEWSONE), ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип ПЕРВЫЙ КИЕВСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ), ОО «Общественное телевидение», г. Киев (логотип hromadske), ООО «ТРК «Академия», г. Вишневое Киевской обл. (логотип «ПРАВДА ЗДЕСЬ Киев»), ЧАО «Телевизионная служба Днепропетровска», г. Днепр (логотип «34») за невыполнение 5 сентября 2018 года Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти», — говорится в сообщении.

Как напоминает издание, 5 сентября, согласно соответствующему постановлению Верховной рады, объявлено днём памяти. Именно в тот день исполнилось ровно 100 лет со дня начала «преступной репрессивной политики коммунистического режима».

«После проведения внеплановых проверок Национальный совет рассмотрит их результаты на своём заседании и примет соответствующие решения», — добавили в Нацсовете.