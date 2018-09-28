ЗН: на Украине проверят шесть телеканалов за игнорирование «памяти жертв красного террора»

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит шесть телеканалов за несоблюдение правил вещания в «День памяти жертв красного террора». Как пишет «Зеркало недели», данные каналы не предоставили необходимую информацию о памятной дате, нарушив правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура и дни памяти.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проверит шесть телеканалов за несоблюдение правил вещания в «День памяти жертв красного террора». Как передаёт «Зеркало недели», об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
«Национальный совет 27 сентября назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Студия 1+1», г. Киев (логотип «1+1»), ООО «Новости 24 часа», г. Киев (логотип NEWSONE), ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип ПЕРВЫЙ КИЕВСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ), ОО «Общественное телевидение», г. Киев (логотип hromadske), ООО «ТРК «Академия», г. Вишневое Киевской обл. (логотип «ПРАВДА ЗДЕСЬ Киев»), ЧАО «Телевизионная служба Днепропетровска», г. Днепр (логотип «34») за невыполнение 5 сентября 2018 года Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти», — говорится в сообщении.
Как напоминает издание, 5 сентября, согласно соответствующему постановлению Верховной рады, объявлено днём памяти. Именно в тот день исполнилось ровно 100 лет со дня начала «преступной репрессивной политики коммунистического режима».
«После проведения внеплановых проверок Национальный совет рассмотрит их результаты на своём заседании и примет соответствующие решения», — добавили в Нацсовете.
Члены комитета по разведке палаты представителей конгресса Соединённых Штатов поддержали обнародование расшифровок интервью, проведённых в рамках расследования так называемого российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.
В полиции Ивано-Франковской области рассказали, что привело к конфликту, результатом которого стало сообщение о захвате Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал RT захват членами экстремистской организации «Правый сектор»* Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины.
Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал нападение радикалов из экстремистской организации «Правый сектор»* на Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь прервёт каноническое общение с Константинополем, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию раскольнической церкви на Украине.
Доктор военных наук военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого страна де-факто является восточным флангом НАТО.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) продолжает разработку бортовых комплексов обороны (БКО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работающих на новых физических принципах, которые сделают самолёт Ил-20 невидимым для ракет противника.
Самолёты Ил-20 могут оборудовать новыми комплексами радиоэлектронной борьбы после крушения российского самолёта у берегов Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).