Die Welt: немецкому каналу досталось за замалчивание преступлений мигрантов

Новостную передачу Tagesschau на канале Das Erste в очередной раз раскритиковали за замалчивание преступлений мигрантов, сообщает Die Welt. В этот раз редакция не включила в повестку сообщение об убийстве мигрантом врача в немецком городе Оффенбурге. Главного редактора обвинили в подрыве репутации канала и систематическом игнорировании определённых тем.

Редакция телевизионной передачи Tagesschau в очередной раз подверглась критике за то, что не освещает убийства, совершённые беженцами, пишет Die Welt. Конкретным поводом для претензий послужил случай, когда в Оффенбурге 26-летний мигрант зарезал врача. Главный редактор ARD aktuell Кай Гниффке выступил в защиту принятого решения, отметив, что в новостной передаче освещается не «каждое убийство». Редакция занимается «важными общественными, государственными и международными вопросами», подчеркнул он.

Критики же обвинили Tagesschau в том, что она игнорирует такую серьёзную тему как преступность среди беженцев. Мэр Тюбингена Борис Палмер обвинил Гниффке в том, что он подрывает репутацию телеканала в определённых слоях населения и без видимой на то нужды замалчивает истинное положение вещей в стране.

В связи с этим возник вопрос, насколько Tagesschau соответствует духу времени, продолжает издание. Затрагиваются ли в передаче актуальные для общества темы, в чём, собственно, и заключается её задача. Учёный, специалист по СМИ Михаэль Халлер отмечает, что замалчивание определённых тем «препятствует медийному дискурсу и формированию общественного мнения». Для объективности Tagesschau стоило включить эту новость в свою повестку, посоветовал он.

Он считает, что это редакционное решение никак нельзя оправдать «освещением исключительно важных для общества тем». Эксперт призвал провести тщательное расследование и выяснить, нет ли у Tagesschau каких-нибудь морально-политических комплексов по поводу освещения преступлений мигрантов.

И это уже не первый упрёк в адрес Tagesschau, напоминает Die Welt. Передаче пришлось иметь дело с критикой и за запоздалое освещение убийства молодой женщины в Фрайбурге в конце 2016, а также убийство школьницы в Канделе в конце прошлого года. В обоих случаях главными подозреваемыми были беженцы. Редакции Tagesschau нужно «немного поумерить гонор» и наладить более прозрачную коммуникацию со своими зрителями по части мотивов и причин, которые стоят за выбором того или иного новостного материала, советует Халлер.

Гниффке продолжает настаивать на том, что его редакция приняла правильное решение, аргументируя свою позицию в том числе и тем, что основную часть преступлений совершают не беженцы. Однако в своём исследовании криминолог Кристиан Пфайфер на примере Нижней Саксонии показал, что приток мигрантов приводит к росту преступности, отмечает издание.

Так называемые мейнстримные СМИ активно подвергаются критике с новогодней ночи 2015/2016 годов, когда большое количество немок стали жертвами нападений и сексуальных домогательств на карнавале в Кёльне. События того времени стали своеобразным «символом систематического замалчивания» определённых тем в СМИ. И теперь медиаэксперты советуют ведущим изданиям и телеканалам не давать повода для такого рода подозрений и всерьёз заняться темой преступности среди мигрантов. «Иначе это сделают другие», — заключает издание.