CNN: Маск назначил нового гендиректора Twitter — и ей предстоит решать множество проблем

Илон Маск объявил, что новым генеральным директором Twitter станет опытная руководительница Линда Яккарино. На новой должности она столкнётся с большим количеством трудностей, которые накопились у компании за последние месяцы, включая исход рекламодателей, контроль со стороны регулирующих органов и растущий список конкурентов, сообщает CNN.

Илон Маск назначил Линду Яккарино, которая имеют богатый опыт работы в рекламной и информационной индустрии, новым главой Twitter. Тем самым бизнесмен выполнил данное им несколько месяцев назад обещание, что он покинет эту должность, сообщает CNN.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter!» — написал Маск в своём микроблоге. По его словам, она «сосредоточится на деловых операциях», а он сам — «на дизайне продукта и новых технологиях».

В качестве гендиректора Яккарино столкнётся с большим количеством проблем, которые накопились у соцсети под управлением Маска. Среди них исход рекламодателей, перебои в обслуживании, контроль со стороны регулирующих органов и растущий список конкурентов, обращает внимание CNN.

Впрочем, несмотря на отказ Маска от должности гендиректора, он, вероятно, по-прежнему сохранит значительный контроль над будущим направлением компании. Ранее бизнесмен заявлял, что останется исполнительным председателем и техническим директором, а также владельцем платформы.

Маск конфликтовал с крупными корпоративными СМИ и признавался, что ненавидит рекламу. Но Яккарино представляет обе эти сферы. Она руководила маркетинговыми отделами в крупных медийных компаниях NBCUniversal и Turner Broadcasting, обращает внимание CNN.

Яккарино не будет первой и единственной женщиной, управляющей одной из компаний Маска. Ранее он привлёк Гвинн Шотвелл к руководству SpaceX. Она является президентом и главным операционным директором компании, а он занимает должность гендиректора.

Кроме того, председателем Tesla является Робин Денхолм. Она стала преемницей Маска, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от миллиардера уйти с поста после твита, в котором он утверждал, что собирается преобразовать компанию в частную, не имея на это необходимого финансирования, отмечает CNN.

Выбор, павший на Яккарино, может свидетельствовать о том, что Маск осознает ограниченность своих усилий по снижению зависимости Twitter от рекламы. Продажи рекламных объявлений составляли более 90% выручки компании до того, как бизнесмен купил её в октябре. С тех пор многие рекламодатели покинули сайт.

У них вызвало беспокойство резкое сокращение штата сотрудников при Маске, «очевидный рост ненавистнических высказываний» и «спорные» решения. Например, его попытка снова пригласить в Twitter пользователей, которые ранее были заблокированы, считает CNN.

Маск пытался увеличить доход, делая ставку на платную подписку, взимая плату за синие галочки, подтверждающие личность пользователя, но успех оказался ограниченным. В результате у него может не остаться иного выбора, кроме как возобновить отношения Twitter с рекламодателями, полагает телеканал.