WION: борьба с «обнажившимися слабостями» — Великобритания преобразит свою армию, реагируя на украинский конфликт

Лондон в ближайшее время обнародует стратегию по наращиванию боеготовности своих вооружённых сил, передаёт WION. Как отмечает корреспондент канала, британские власти стремятся устранить слабости, которые обнажил конфликт на Украине, включая нехватку производственных мощностей для восполнения стремительно исчерпывающихся арсеналов боеприпасов.

Великобритания готовится объявить о планах по наращиванию боеготовности своих вооружённых сил. Эта европейская страна намеревается потратить 3,3 миллиарда долларов на восстановление арсеналов боеприпасов, которые истощил конфликт на Украине.



Конфликт обнажил слабые стороны британской армии, в числе которых — быстро сокращающиеся запасы боеприпасов, а также нехватка мощностей, необходимых для быстрого наращивания их производства.



В директивном документе, который подготовило для парламента британское минобороны, будет обрисована стратегия по преображению вооружённых сил с целью противодействия как более острой угрозе, которую представляет Россия, так и долгосрочного вызова со стороны Китая.



В новую стратегию будут включены планы по формированию новых глобальных сил реагирования, а также улучшению сил быстрого развёртывания, которые будут составлены из отставных военнослужащих.



Как заявило британское правительство, в рамках новой стратегии оно включит в число приоритетных направлений вложения в научно-технические разработки, включая применение робототехники и лазерного оружия.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что стратегия позволит Великобритании оставаться впереди в плане военного потенциала, а также сохранить статус одной из передовых держав в НАТО.



БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Украина, к несчастью — а то, что так получилось, действительно большое несчастье, — стала боевой лабораторией для всех, кто ей передаёт различные средства. Украинцы их берут и изучают, мы всё это отдаём им в дар — а они нам потом рассказывают, эффективные ли те или иные вещи или нет, либо мы сами смотрим, как они применяются. А это значит, что с нашей стороны было бы глупо такие уроки не принимать во внимание и не внедрять всё это в наших собственных вооружённых силах, дабы обеспечить себе готовность к любым конфликтам в будущем.



Ранее Великобритания уже объявила, что нарастит расходы на оборонные нужды, доведя их долю примерно до 2,25 процента ВВП в этом и следующем годах против 2 процентов до этого.



Бен Уоллес сообщил, что в случае, если Риши Сунак не выполнит своё обещание увеличить военные расходы, он будет готов высказываться откровенно уже в качестве рядового члена парламента. На следующих общенациональных выборах в Великобритании Уоллес выставлять свою кандидатуру на парламентское кресло не будет, а в рамках следующей перетасовки в кабинете министров, запланированной Сунаком, покинет состав правительства.



Великобритания остаётся второй по объёмам оказанной Украине военной помощи страной после США. Кроме того, Лондон в прошлом первым принимал решения о поставке Киеву более высокотехнологичных образцов оружия: перед началом боевых действий он первым отправил Украине ПТРК и ПЗРК, а в феврале объявил, что первым начнёт обучать украинских пилотов летать на истребителях натовского образца.



Дата выхода в эфир 18 июля 2023 года.