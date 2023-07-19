WION: борьба с «обнажившимися слабостями» — Великобритания преобразит свою армию, реагируя на украинский конфликт
Великобритания готовится объявить о планах по наращиванию боеготовности своих вооружённых сил. Эта европейская страна намеревается потратить 3,3 миллиарда долларов на восстановление арсеналов боеприпасов, которые истощил конфликт на Украине.
Конфликт обнажил слабые стороны британской армии, в числе которых — быстро сокращающиеся запасы боеприпасов, а также нехватка мощностей, необходимых для быстрого наращивания их производства.
В директивном документе, который подготовило для парламента британское минобороны, будет обрисована стратегия по преображению вооружённых сил с целью противодействия как более острой угрозе, которую представляет Россия, так и долгосрочного вызова со стороны Китая.
В новую стратегию будут включены планы по формированию новых глобальных сил реагирования, а также улучшению сил быстрого развёртывания, которые будут составлены из отставных военнослужащих.
Как заявило британское правительство, в рамках новой стратегии оно включит в число приоритетных направлений вложения в научно-технические разработки, включая применение робототехники и лазерного оружия.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что стратегия позволит Великобритании оставаться впереди в плане военного потенциала, а также сохранить статус одной из передовых держав в НАТО.
БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Украина, к несчастью — а то, что так получилось, действительно большое несчастье, — стала боевой лабораторией для всех, кто ей передаёт различные средства. Украинцы их берут и изучают, мы всё это отдаём им в дар — а они нам потом рассказывают, эффективные ли те или иные вещи или нет, либо мы сами смотрим, как они применяются. А это значит, что с нашей стороны было бы глупо такие уроки не принимать во внимание и не внедрять всё это в наших собственных вооружённых силах, дабы обеспечить себе готовность к любым конфликтам в будущем.
Ранее Великобритания уже объявила, что нарастит расходы на оборонные нужды, доведя их долю примерно до 2,25 процента ВВП в этом и следующем годах против 2 процентов до этого.
Бен Уоллес сообщил, что в случае, если Риши Сунак не выполнит своё обещание увеличить военные расходы, он будет готов высказываться откровенно уже в качестве рядового члена парламента. На следующих общенациональных выборах в Великобритании Уоллес выставлять свою кандидатуру на парламентское кресло не будет, а в рамках следующей перетасовки в кабинете министров, запланированной Сунаком, покинет состав правительства.
Великобритания остаётся второй по объёмам оказанной Украине военной помощи страной после США. Кроме того, Лондон в прошлом первым принимал решения о поставке Киеву более высокотехнологичных образцов оружия: перед началом боевых действий он первым отправил Украине ПТРК и ПЗРК, а в феврале объявил, что первым начнёт обучать украинских пилотов летать на истребителях натовского образца.
Дата выхода в эфир 18 июля 2023 года.
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