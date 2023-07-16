Sky News: система снабжения армии Великобритании сломана, а реформы так и не смогли её исправить
На фоне отставки министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса вышел парламентский отчёт о закупках для нужд оборонного ведомства. Система военных закупок в Великобритании не эффективна, констатируют депутаты британского парламента, которые в течение шести месяцев изучали сложившуюся модель обеспечения армии, сообщает Sky News.
Неэффективность выражается в том, что «система закупок в Великобритании является в высшей степени бюрократизированной, чрезмерно многослойной, слишком громоздкой, с непоследовательным подходом к безопасности, очень плохой подотчётностью и культурой, которая институционально не приемлет индивидуальную ответственность», — считает депутатский комитет. Руководивший расследованием Марк Франсуа, депутат-консерватор и экс-министр обороны, называет систему «нефункциональной» и указывает, что её «необходимо срочно заменить», так как она ставит под угрозу программы перевооружения.
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