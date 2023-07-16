Sky News: система снабжения армии Великобритании сломана, а реформы так и не смогли её исправить

Британские парламентарии обеспокоены неспособностью Министерства обороны королевства снабжать армию необходимой техникой и материалами в случае затяжного конфликта. Отчёт депутатов установил, что система военных закупок в стране — «сломана», а попытки её реформирования потерпели крах, сообщает Sky News. Будучи вовлечённым в конфликт с Россией, королевство фактически не имеет потенциала роста военно-промышленного производства для обеспечения армии.

На фоне отставки министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса вышел парламентский отчёт о закупках для нужд оборонного ведомства. Система военных закупок в Великобритании не эффективна, констатируют депутаты британского парламента, которые в течение шести месяцев изучали сложившуюся модель обеспечения армии, сообщает Sky News.

Неэффективность выражается в том, что «система закупок в Великобритании является в высшей степени бюрократизированной, чрезмерно многослойной, слишком громоздкой, с непоследовательным подходом к безопасности, очень плохой подотчётностью и культурой, которая институционально не приемлет индивидуальную ответственность», — считает депутатский комитет. Руководивший расследованием Марк Франсуа, депутат-консерватор и экс-министр обороны, называет систему «нефункциональной» и указывает, что её «необходимо срочно заменить», так как она ставит под угрозу программы перевооружения.

Британский Sky News отмечает, что отдел Министерства обороны Великобритании, ответственный за закупку всего, «от военных кораблей до ботинок», не впервые попадает под огонь критики. Как и прежде, в фокусе внимания депутатов оказались задержки с поставками, рост расценок по уже утверждённым контрактам и даже нарушение контрактов ещё до окончательного прохождения всех согласований.

Особенность нового депутатского расследования в том, что оно прошло на фоне вооружённого противостояния на Украине, обладающего «вполне реальным потенциалом перерастания в полномасштабный конфликт с участием Великобритании и её союзников по НАТО», — подчёркивает британский телеканал.

«Впервые после окончания холодной войны мы столкнулись с перспективой того, что мы можем быть вовлечены в равный конфликт с Россией, без возможности наращивать наш промышленный, а также военный потенциал», — считают британские парламентарии. В «новых, более сложных условиях» система должна быть способна функционировать в том числе в затяжном конфликте, уверены депутаты.

Министерство обороны Соединённого королевства должно признать: «действующая система действительно сломана, и многочисленные последовательные проверки ещё не исправили её», цитирует депутатов Sky News. В свою очередь, конфликт на Украине должен стать для британского оборонного ведомства хорошим мотивирующим фактором для проведения необходимых изменений. Новая система военных закупок должна «придавать гораздо большее значение времени, способствовать ощущению срочности» и «предотвращать бесконечное увеличение требований со стороны наших собственных вооружённых сил», — указывается в отчёте.

Всего депутаты предложили 22 рекомендации для того, чтобы позволить «быстрым и успешным закупкам в условиях кризиса стать нормой».