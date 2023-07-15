Sky News: «страдания, неприемлемые для XXI века» — проблемы со стоматологией вынуждают британцев удалять зубы самостоятельно

Многие жители Соединённого Королевства не могут получить доступ или позволить себе услуги стоматолога. Поэтому им нередко приходится преодолевать значительные расстояния для встречи со специалистом или даже прибегать к самостоятельному удалению больных зубов с помощью плоскогубцев, сообщает Sky News со ссылкой на новое парламентское расследование.

Многие британцы не могут получить доступ или позволить себе стоматологические услуги. Некоторым приходилось удалять себе зубы с помощью плоскогубцев, другие были вынуждены совершать многочасовые поездки в клинику, чтобы обратиться к специалисту, сообщает Sky News.

Все эти неутешительные данные содержатся в отчёте парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите. По мнению депутатов, подобные свидетельства боли и страданий являются «совершенно неприемлемыми в XXI веке», поэтому стране необходима «срочная и фундаментальная» медицинская реформа.

В своём докладе члены комитета ссылаются на мартовский опрос компании YouGov. Он показал, что 10% респондентов пытались практиковать «самостоятельное стоматологическое лечение», 20% из них пошли на этот шаг, потому что не смогли найти стоматолога Национальной службы здравоохранения (NHS).

Исследование также показало, что 22% британцев не состоят на учёте у стоматолога. Причем 23% людей в этой группе объясняют отсутствие регулярных осмотров тем, что лечение зубов им просто-напросто не по карману. Кроме того, многие жаловались, что из-за ухудшения состояния полости рта они оказались социально «изолированными».

«Редко расследование оказывается настолько необходимым, как в этом случае. Рассказы о людях, испытывающих настолько сильную боль и страдания, что они прибегали к помощи плоскогубцев для удаления зубов, демонстрируют кризис стоматологических служб NHS», — заявил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Стив Брайн.

«Проблема усугубляется тем, что люди не знают, на что они имеют право, и контрактом, который не соответствует цели, когда дело доходит до оплаты стоматологам за лечение пациентов NHS», — подчеркнул глава комитета. Он призвал правительство обеспечить, чтобы каждый человек, нуждающийся в помощи дантиста, мог получить доступ к ней в достаточной близости от дома и в «разумные сроки».

Согласно отчёту парламентского комитета, существуют «значительные региональные различия» в доступе к стоматологии NHS. Больше всего страдают люди из бедных районов, представители этнических меньшинств, бездомные, беженцы и люди с особыми потребностями, в том числе страдающие аутизмом.

Председатель комитета по общей стоматологической практике Британской стоматологической ассоциации Шон Чарлвуд сказал, что парламентский отчёт является «инструкцией по спасению стоматологии NHS». «Реальный вопрос сейчас заключается в том, готовы ли правительство или оппозиция воспользоваться ею. Бездействие обречёт эту службу на забвение», — предупредил эксперт.