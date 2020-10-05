Times: пандемия сказалась на зубах британцев

Из-за пандемии коронавируса у многих британцев отменились плановые осмотры у стоматолога. В результате здоровье их зубов пошатнулось, пишет The Times. И хотя сейчас зубные кабинеты снова открылись, к ним предъявляются особые требования, так что принять они могут гораздо меньше людей, чем прежде.

В Великобритании из-за эпидемии коронавируса образовались длинные очереди к стоматологам. Как пишет The Times, в этот период было отменено 15 млн плановых визитов к дантисту.

Впрочем, ограничения по-прежнему в силе, некоторые врачи принимают только в экстренных случаях. Но иногда эти экстренные случаи становятся результатом неявки на плановый осмотр из-за пандемии. Так что стоматологи признаются, что удалять зубы им приходится чаще, чем когда-либо.

Хирургам было позволено открыться ещё в июне, но из-за строгих мер предосторожности принять они могут лишь несколько человек в день вместо прежних 30. И в мае, например, стоматологи приняли лишь 83,8 тыс. пациентов против обычных 3,3 млн. В августе это число выросло до 811 тыс. случаев, но это всё равно лишь треть от обычной нормы.

Хуже всего такая задержка сказывается на детях. Специалисты опасаются, что получится целое поколение недосмотренных детей. А взрослым, в свою очередь, приходится терпеть ужасную боль, поскольку даже в целом городе к работающим стоматологам может быть на сутки полная запись.

Тысячи клиник в Великобритании с трудом пытаются остаться на плаву. Дело в том, что, по новым правилам, после каждого пациента, которому, например, сверлили зуб, нужно час ждать, пока осядут мелкие частицы в воздухе, и только потом производить уборку. Получается, что принять можно в два раза меньше пациентов. При этом в других странах это время установлено либо в полчаса, либо в 15 минут. Британские власти готовы рассмотреть сокращение этого временного интервала, но только для тех стоматологических кабинетов, у которых хорошая вентиляция, пишет The Times.