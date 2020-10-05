Times: пандемия сказалась на зубах британцев
Тысячи клиник в Великобритании с трудом пытаются остаться на плаву. Дело в том, что, по новым правилам, после каждого пациента, которому, например, сверлили зуб, нужно час ждать, пока осядут мелкие частицы в воздухе, и только потом производить уборку. Получается, что принять можно в два раза меньше пациентов. При этом в других странах это время установлено либо в полчаса, либо в 15 минут. Британские власти готовы рассмотреть сокращение этого временного интервала, но только для тех стоматологических кабинетов, у которых хорошая вентиляция, пишет The Times.
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